L’avvocato dei Rea "Oggi avrebbe l’ergastolo"

"È priva di logica l’affermazione di Salvatore Parolisi, secondo il quale se uno è colpevole prende l’ergastolo; se è innocente, come solo lui pensa di essere, prende 20 anni. Lui è colpevole, come la sentenza passata in giudicato ha accertato. Non è sul numero di anni che si gioca la sua colpevolezza, accertata al di là di ogni ragionevole dubbio". Parole con le quali l’avvocato Mauro Gionni commenta l’intervista rilasciata da Salvatore Parolisi a "Chi l’ha visto?" in merito alla vicenda dell’omicidio della moglie Melania Rea. Il penalista ascolano assiste i familiari della mamma di Somma Vesuviana, assassinata il 18 aprile del 2011. "Parolisi ha preso 20 anni solo perché all’epoca gli fu contestata una unica aggravante (non anche i futili motivi, né la premeditazione) che consentiva l’ergastolo, e cioè la crudeltà", sottolinea l’avvocato Gionni, rimarcando con forza che "quell’unica aggravante cadde in Cassazione, secondo noi in modo errato, perché fu crudele uccidere la moglie. Sapeva della presenza della figlia sul posto e non sapeva neppure che fine avrebbe fatto la stessa. Non era solo una questione di numero di coltellate, che possono non incidere se l’arma è piccola e servono per uccidere". Parolisi, infatti, oggi avrebbe preso l’ergastolo, con o senza crudeltà, perché le norme sono mutate. In particolare, l’articolo 577 del codice penale, nel 2018, ha aggiunto (oltre alla crudeltà e ai futili motivi) come aggravante per l’ergastolo il fatto di uccidere il coniuge, che non c’era ai tempi di Parolisi.

"E quell’aggravante non poteva togliergliela nessuno, perché era (purtroppo) il marito della povera Melania". "Non solo – aggiunge il legale della famiglia Rea –, oggi non avrebbe potuto fare l’abbreviato, con lo sconto di pena, come invece era consentito all’epoca. Giuridicamente, quindi, in ordine alla pena gli è andata bene. Oggi sarebbe stato diverso, avrebbe preso l’ergastolo. E lo avrebbe preso perché è risultato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio dell’orribile omicidio della moglie".

L’avvocato Gionni trova singolare che un detenuto in permesso premio possa rilasciare interviste. "Non credo siano state autorizzate dal magistrato, ma lo vedremo – dice –. Sul contenuto non giuridico, credo si commenti da solo e risulti falso (tanto per cambiare, come le precedenti interviste) in ordine alle vicende sentimentali narrate e a quelle economiche. Nulla era dato a Melania, se non i soldi della spesa quotidiana. Anche questo è stato accertato, dai soldi in tasca, dai pochi euro che aveva a casa, dal fatto che non potesse neppure comprarsi le sigarette, né avere un’auto per gli spostamenti".

Peppe Ercoli