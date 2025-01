L’avvocato della famiglia: "Bene, fughiamo i dubbi"

"Ben venga questa perizia psichiatrica disposta dal giudice, fugheremo così ogni dubbio sul punto". E’ il commento dell’avvocato Nazario Agostini, legale dei familiari di Emanuela Massicci, la donna barbaramente uccisa dal marito Massimo Malavolta a Ripaberarda. L’uomo sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Il senso delle parole del penalista ascolano non cela la convinzione che l’omicida fosse incapace di intendere e di volere al momento di commettere l’assassinio o che non sia in grado di sostenere un processo: tutt’altro. Il concetto sinteticamente espresso è un altro.

Meglio stabilire fin d’ora la questione, onde evitare che la stessa possa essere riproposta durante i vari processi che Malavolta dovrà affrontare col pericolo che i giudizi vengano invalidati e si debba ricominciare da capo.

La notte dell’omicidio Malavolta avrebbe agito con la mente offuscata dall’assunzione di cocaina. Ai medici che lo hanno attualmente in cura avrebbe detto di essere un consumatore occasionale. Ma questo non sarebbe un’attenuante. A settembre 2023 l’uomo era stato sottoposto ad un accertamento sanitario obbligatorio (Aso) dopo un serio problema comportamentale tenuto nei confronti di colleghi di lavoro nell’azienda dove lavora lungo la zona industriale di Ascoli. Volontariamente ha poi accettato ricoverarsi per circa una settimana all’ospedale di San Benedetto da dove era stato poi dimesso con la prescrizione di una precisa terapia psichiatrica a base di farmaci psicotici, piuttosto importanti. Una terapia che è stata poi rimodulata quando Malavolta, durante il mese di ottobre, è stato preso in carico dal Centro di salute mentale di Ascoli. Qui nell’ultimo anno l’uxoricida si è più volte recato, talvolta accompagnato dalla stessa moglie che non ha mai denunciato comportamenti violenti. Negli ultimi dieci anni, però, Malavolta ne ha avuti, alcuni dei quali nell’ambiente di lavoro. Nel giugno 2015 era finito agli arresti domiciliari per lesioni aggravate e atti persecutori in danno di altra donna, peraltro con disabilità, collega di lavoro; nel gennaio 2016 – mentre si trovava ancora agli arresti domiciliari – è stato condannato dal tribunale di Ascoli a due anni di reclusione (applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato) – senza sospensione della pena. La sentenza è stata poi riformata dalla Corte di Appello di Ancona che ha riqualificato il reato di atti persecutori nella contravvenzione di molestia, con condanna a 6 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa); la condanna è diventata definitiva nel giugno 2018.

Peppe Ercoli