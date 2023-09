L’avvocato Vulpiani alla guida del CaaP

Diatriba finita in Contrada Valle Piana: il Centro Agroalimentare Piceno (CaaP), nell’assemblea dei soci andata in scena due giorni fa, ha rinnovato le cariche con una soluzione ‘di compromesso’ fra la volontà del comune sambenedettese e quella dei soci privati di minoranza. A spuntarla, sulla presidenza, è stato il civico 124 di Viale De Gasperi, con il cui apporto è stato scelto, per la carica di presidente, l’avvocato Paolo Vulpiani. Si ricorderà però che nella prima assemblea, quella del 4 settembre, la candidatura dell’ente aveva suscitato le rimostranze dei soci privati, del tutto contrari ad un cambio al vertice della società. Parte del pacchetto di minoranza, infatti, aveva fatto notare come la precedente triade del cda, formata da Roberto Giacomini (presidente), Corrado Di Silverio (vicepresidente) e Francesca Perotti (amministratore delegato) fosse riuscita a trovare, negli anni, la formula vincente per rilanciare una società in seria difficoltà. Una società il cui bilancio è stato riportato all’attivo per quattro anni di fila tramite una lunga serie di iniziative portate avanti dal consiglio d’amministrazione.

Nell’attuale cda, quindi, sono rimasti i due terzi di quello vecchio: Giacomini sarà vicepresidente e Perotti resterà ad. A cambiare, parzialmente, è anche il collegio sindacale: in carica rimangono, della vecchia formazione, il presidente Luigi Gagliardi e il revisore Luigi Prevignano, mentre Alessandra Fazi subentra al posto di Stefania Silvestri in qualità di sindaco effettivo. Pace fatta, dunque, e si placano anche le acque della maggioranza: il nome di Vulpiani, infatti, era ben visto dal Centro Civico Popolare, vero asse dell’amministrazione, che in questo momento non può permettersi rischi inutili perché la maggioranza, costituita da appena 13 consiglieri, è appesa ad un filo. La decisione finale sulle cariche CaaP fa capire che il cda seguirà il solco seguito in questi anni: il percorso, cioè, che ha portato all’utile per quattro anni di fila, all’ingresso in Italmercati. L’esercizio 2022, in particolare, si è chiuso con un segno più che vale 36.190 euro. Il CaaP di oggi è un complesso in grado di accogliere 680 utenti al giorno, che ospita 15 produttori locali per una movimentazione di 5 milioni di quintali di merci. La società ha un piano industriale quinquennale e un suo bilancio di sostenibilità. Tutti elementi di cui si è tenuto conto per comporre il nuovo cda dell’Agroalimentare, considerato realtà strategica sia da San Benedetto sia dalla regione Marche.

Giuseppe Di Marco