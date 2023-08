Lazza in riviera "I concerti dal vivo sono il mio ossigeno"

Sulla fiammeggiante scia del Lazza Ouver -Tour, tournée nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data, Lazza, cantante e pianista milanese da oltre 3 miliardi di stream, è pronto a portare tutta la sua carica esplosiva a San Benedetto del Tronto, domani, doenica 27 agosto, alle ore 21.30 al San. B Sound, nel campo Nelson Mandela. Si tratta della prossima data del Lazza Ouvertour Summer 2023, un altro appuntamento della lunga serie di live prodotti da Vivo Concerti e Next Show che da qui a settembre lo vedrà calcare i palchi dei principali festival estivi italiani e non. Una catena di adrenalinici appuntamenti arriva a rinfrescare la calda stagione dei live, toccando tutta l’Italia, e con l’imperdibile tappa a Budapest, il Main Stage dello Sziget Festival. Lazza, tra i top player, con Sfera Ebbasta e Blanco, presenti nel nuovissimo singolo di Drillionaire, Bon Ton, marchia a fuoco l’estate 2023, assicurando performance ad alta intensità e set memorabili, che includeranno Cenere, fresca di certificazione Sesto Disco di Platino e le hit di Sirio, sette volte Disco di Platino e record assoluto di permanenza al n.1 FIMIGfK, senza dimenticare i brani iconici del suo repertorio.

"Il tour è ormai entrato nel vivo e sta superando ogni aspettativa, così come il mio ultimo album, Sirio: fare il settimo Disco di Platino è un risultato da record e sono infinitamente grato al mio pubblico, che ha saputo cogliere a pieno quello che volevo comunicare e che mi sta mostrando ancora più affetto, venendo ai miei live. Il mio obiettivo principale è sempre quello di mandare a casa le persone contente, di dare al mio pubblico una serata da raccontare, e di divertirmi io. Sarà un concerto fatto di tanti momenti: c’è il momento in cui si salta, si poga, il momento che chiamo "da stadio", con gli accendini, quello strappalacrime, quello piano e voce… non vedo l’ora di portare il mio show sul palco, i concerti sono il mio ossigeno e vedere il pubblico che canta le mie canzoni è ciò che mi rende più felice di tutti", dice Lazza.

Il viaggio al fulmicotone dell’artista del roster Me Next, con all’attivo 70 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro, poi proseguirà verso Milano, con lo speciale evento unico all’Ippodromo Snai San Siro e verso Firenze.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Sarà attivo ancheun servizio di bus navetta per assistere allo spettacolo.

Stefania Mezzina