Lazzari, il caso al Prefetto e al Tar

Le dimissioni di Lina Lazzari potrebbero approdare in Prefettura o persino al Tar Marche. L’ex assessora alla cultura sta esaminando la possibilità di opporsi al decreto con cui è stata ufficializzata la sua fuoriuscita dalla giunta: secondo la professoressa, l’atto difetterebbe di motivazioni politiche. Lazzari ha manifestato le proprie intenzioni con una lettera inviata al sindaco Antonio Spazzafumo e al segretario generale Stefano Zanieri: "La sottoscritta – recita la missiva – riservandosi di costituirsi avverso al richiamato provvedimento, intende con la presente nota contestarne le motivazioni". In primis, l’ex membro della giunta dice che "del decreto pubblicato all’albo pretorio non ha a tutt’oggi ricevuto alcuna notifica" e "di averlo appreso dagli organi di stampa". La professoressa quindi dice che "non vengono esplicitate motivazioni politiche a sostegno del provvedimento, come dal comma secondo dell’articolo 46 del Dl 2672000, che esplicitamente dice che la nomina degli assessori ha evidentemente natura politica". La Lazzari ripercorre i passi compiuti, e rivendica il proprio operato: "Considerato inoltre il carattere fiduciario della scelta – continua la lettera – il fatto che la sottoscritta abbia rimesso le deleghe nella disponibilità del sindaco non significa, sic et simpliciter, che da ciò derivi la sopraggiunta inidoneità a perseguire gli obiettivi amministrativi come scritto nel decreto, ma solo che responsabilmente e nel rispetto delle istituzioni, la sottoscritta richiamava le competenze e la volontà del sindaco nella scelta degli assessori". La questione più scottante è presto detta: "Ciò invece che la sottoscritta intende fortemente contestare – prosegue l’ex assessora – a salvaguardia del proprio operato e della propria dignità, è la seguente affermazione contenuta nel decreto sindacale: "Il venir meno della fiducia sulla idoneità del nominato assessore a rappresentare gli indirizzi del sindaco delegante e a perseguirne gli obiettivi programmatici".

Da ciò si evince un giudizio negativo sulle capacità della sottoscritta a portare avanti il programma di mandato. Ciò peraltro è del tutto contestabile con documenti in possesso dell’amministrazione, visto che a fine anno, alla presenza degli organi di stampa, il sindaco e gli assessori fanno un report pubblico sulle attività svolte nei vari settori". Lazzari quindi fa presente come il lavoro svolto in due anni sia stato coerente al programma approvato in consiglio. La vicenda, insomma, nasconde nuovi capitoli tutti da scoprire.

Giuseppe Di Marco