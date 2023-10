Lazzari lascia, Cultura a Spazzafumo

Se ne parla da mesi, e ora sono arrivate: Lina Lazzari ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta. O meglio, ieri mattina la professoressa ha consegnato una lettera al sindaco con cui rimette le proprie deleghe nelle mani del primo cittadino: cultura, pubblica istruzione, università, pari opportunità e inclusione sociale, assunte ad interim dallo stesso Spazzafumo. Parole più belle, che però rivelano la medesima sostanza: l’ultimo – e forse unico – pezzo di sinistra dell’amministrazione Spazzafumo ha abbandonato la nave. La maggioranza trema, ma forse solo per un giorno. Se l’epicentro di questo nuovo sisma in Viale De Gasperi si chiama Lina Lazzari, le implicazioni politiche possono essere facilmente gestite: l’assessora infatti non godeva di alcun sostegno garantito da consiglieri comunali, e pertanto non avrebbe potuto opporre resistenza in una ‘prova di forza’ con il sindaco o con le altre liste. Tuttavia la politica non è fatta solo di numeri e conti, ma anche di sostanza: se Lazzari se n’è andata, è anche perché non ha ravvisato – come lei stessa ha detto – le premesse per perseguire il progetto culturale proposto in campagna elettorale. E questo è un fatto grave, anche se a pagarne il fio non è la coalizione di turno, ma la città. Cosa cambia nella nuova squadra di governo?

Negli stessi giorni in cui la crisi raggiungeva il suo apice, il consigliere Umberto Pasquali tornava a chiedere un proprio assessore: il socialista fa parte della maggioranza, ed anzi la sorregge, ma al momento non è rappresentato in giunta. Infatti va ricordato che, sebbene Lina Lazzari si fosse candidata nella stessa lista di Pasquali e Martina De Renzis, da tempo non manteneva più alcun rapporto politico con i due consiglieri. E da mesi il cammino dell’amministrazione Spazzafumo è quello di un equilibrista sulla corda: dopo le fuoriuscite di Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci e Simone De Vecchis, alla maggioranza restano 13 fedelissimi contro 12 consiglieri d’opposizione che non vedono l’ora di mettere alle strette il nuovo arrivato. I prossimi tre anni si prospettano tutti in salita: la grande difficoltà risiede nel mantenere il complesso equilibrio tra le diverse quote, e dopo Centro Civico Popolare, Libera, San Benedetto Viva e Rivoluzione Civica, ci sarebbe bisogno di assicurare un assessorato anche a chi garantisce la tenuta del governo dai banchi del gruppo misto. "Ora non ci penso affatto – dice Spazzafumo – non è una priorità, Pasquali è rappresentato da me".

Giuseppe Di Marco