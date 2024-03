Lazzarini prima candidata sindaco: "Tra i cittadini c’è delusione"

Roberta Lazzarini è la prima donna candidata sindaco nella storia di Massignano. Scenderà in campo nelle prossime consultazioni dell’8 e 9 giugno per rappresentare la lista "Partecipazione", che nasce dall’omonimo comitato cittadino da mesi attivo nel territorio di Massignano con una serie di assemblee cittadine per capire quali sono le esigenze dei vari quartieri, al fine di stilare un programma cucito su misura per il paese. Roberta Lazzarini anni 75 anni, docente universitaria e giornalista, residente a Massignano da oltre venti anni, è stata consigliera ad Ascoli con il sindaco Orlini.

Lazzarini, che sensazioni ha raccolto durante le assemblee nei quartieri?

"C’è molta delusione per com’è stato amministrato il comune, nel senso che non sono stati risolti i problemi annosi in ogni zona del paese. Per questo motivo i cittadini hanno smarrito completamente il senso di comunità".

Cosa chiedono i cittadini?

"Chiedono la risoluzione dei servizi e della viabilità a Villa Santi e Marina di Massignano e poi anche la creazione di luoghi di incontro. Nel centro storico del paese ci sono edifici che rischiano di crollare e questo non è un aiuto al turismo. Massignano, in questo stato non è un paese accogliente".

Che programma sarà il vostro?

"Un programma partecipato, come amiamo dire, nel senso che abbiamo accolto tutte le segnalazioni che ci sono state fatte durante le varie assemblee, che sono il nostro strumento di partecipazione democratica per costruire un nuovo comune con prospettive future".

Come può definire l’identikit della sua lista?

"E’ composta di persone con grandi capacità. Stiamo lavorando non solo con i candidati della nostra lista, ma anche con tecnici ed esperti per segnare una svolta su come si amministra. Il comune non è del sindaco, ma il sindaco che appartiene alla comunità".

Marcello Iezzi