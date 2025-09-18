Le 10 proposte della Cna: "Ecco cosa è necessario per le Marche del futuro"

Un documento di dieci punti per provare a cambiare le Marche, tutelando le piccole imprese. La Cna di Ascoli ha voluto presentare ai candidati presidenti, che correranno per le imminenti regionali, un manifesto programmatico redatto nel corso delle ultime settimane dove sono state illustrati temi, proposte e possibili soluzioni. "Con questo documento, in vista del prossimo mandato, vogliamo costruire un rapporto chiaro e diretto con i futuri rappresentanti regionali, gettando le basi per un confronto costante con le nostre imprese – dichiarano Arianna Trillini e Francesco Balloni, presidente e direttore della Cna di Ascoli –. Il nostro manifesto, frutto dell’ascolto quotidiano di imprenditori e cittadini, può rappresentare un valido strumento per chi si candida a guidare le Marche. Mettiamo a disposizione l’esperienza dei nostri imprenditori e il loro profondo attaccamento a questo territorio in 10 punti che riassumono al meglio problematiche e proposte per la nostra regione. Come associazione continueremo a rappresentare le imprese e le loro esigenze con senso di responsabilità, dialogando con chi governerà le Marche per trasformare queste priorità in risultati concreti per il territorio".

Indubbiamente le prime questioni importanti sulle quali dover mettere mano continuano ad essere quelle dell’accesso al credito e della semplificazione burocratica. Di estrema importanza anche il discorso legato alla fiscalità. Qui sono state avanzate alcune proposte finalizzate ad alleggerire la pressione nei confronti di chi, attraverso la propria impresa, produce lavoro e valore aggiunto per il territorio. Così come per l’innovazione che rappresenta una leva irrinunciabile per la competitività delle Marche. I dati della Camera di Commercio, al 31 agosto, ci dicono che il Piceno oggi può contare su 18.752 imprese. Un trend negativo che ha visto 82 unità in meno (-0,4%) rispetto al 2024 e sicuramente da invertire anche attraverso dei regimi fiscali premiali rivolti alle piccole imprese.

L’evoluzione del mercato attualmente non consente di poter fare a meno di digitalizzazione, nuove tecnologie e formazione. Queste le direttrici da sviluppare nei prossimi anni assieme al turismo, altro motore di crescita che potrà far leva su una base solida costituita da borghi, costa, tradizioni e qualità dei prodotti locali. Un ruolo centrale inoltre sarà rivestito anche dagli appalti pubblici, uno strumento per favorire transizione energetica e ricostruzione post sisma. Infine non sono da meno anche le prestazioni assistenziali, la formazione e il potenziamento delle infrastrutture. In quest’ultimo caso non si può negare quanto i disagi patiti sull’A14 e sulla salaria rendano complicata la rinascita delle aree interne.

