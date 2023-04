Le accuse dalla riviera "Scontro senza precedenti"

Stabilizzazione del personale, mantenimento e ripristino di reparti e servizi: non c’è pace in riviera per quanto riguarda la sanità e le sue irrisolte problematiche. Magagne che vengono nuovamente portate alla luce da Luciana Barlocci e Giorgio De Vecchis: i due consiglieri di minoranza, dopo tre mesi di interregno fra l’Area Vasta e l’Azienda Sanitaria Territoriale, esprimono tutto il proprio malcontento per la decisione, presa mesi fa, di nominare Vania Carignani commissaria straordinaria dell’Ast Picena. "L’assessore Saltamartini – dicono i consiglieri – dimentica che è la politica che sceglie i direttori di zona ed i commissari straordinari. La scadenza contrattuale dei commissari nella regione Marche pone degli interrogativi di indirizzo politico sanitario. Dal 1° gennaio 2023 sono stati nominati commissari straordinari tutti gli ex direttori generali, tranne che nelle Ast di Macerata ed Ascoli Piceno perché ritenuti non idonei. Ma nell’Ast Ascoli si è creata una situazione a dir poco imbarazzante sotto un duplice aspetto. L’ex direttore dell’Area Vasta 5 ha proposto e vinto il ricorso, per cui è idoneo ad assumere l’incarico di commissario straordinario e, quindi, anche di direttore Ast".

Per i consiglieri, in questi tre mesi il divario fra autorità sanitaria e cittadinanza si sarebbe gravemente acuito. "Con l’attuale commissaria straordinaria – continuano Barlocci e De Vecchis – si è creata una rottura dei rapporti sindacali con le maggiori sigle, ovvero Cgil, Cisl, Uil, Ugl Sanità, Fials. Ci chiediamo quali indicazioni politiche abbiano indotto la giunta regionale a non nominare il dottor Esposito, quale commissario Ast, alla seconda proroga già assegnata all’attuale commissario in carica. È sotto gli occhi di tutti lo scontro sociale in atto nel Piceno, senza precedenti nella storia di questo territorio". Da qui, l’attacco all’Amministrazione comunale: "Mentre il silenzio del sindaco di Ascoli è politicamente comprensibile, risulta inaccettabile la totale assenza del sindaco Spazzafumo sulla questione. Cosa deve ancora accadere al Madonna del Soccorso affinché Spazzafumo si decida a non accettare passivamente le decisioni della giunta Acquaroli senza riportare sul tavolo la grave crisi che sta letteralmente distruggendo il nostro ospedale? Spazzafumo, troppo impegnato a tenere in piedi una maggioranza al limite della sopravvivenza, non dà alcuna risposta alla città e al territorio. La sua ‘sudditanza psicologica’ nei confronti del governo regionale delle Marche sta assumendo contorni a dir poco inquietanti".

Giuseppe Di Marco