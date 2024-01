Le accuse, la reclusione e l’immediato rilascio

Leopoldo Wick era stato accusato di 8 omicidi volontari premeditati e 4 tentati omicidi premeditati in danno di anziani; fatti avvenuti tra gennaio 2017 e febbraio 2019 nella Rsa dell’Asur Marche ad Offida. A Wick, che si è sempre dichiarato innocente, erano contestate le aggravanti dell’aver commesso i fatti con mezzi insidiosi, vale a dire ripetute somministrazioni indebite di insulina e psicofarmaci. Sostanze che, per dosi ampiamente superiori ai range terapeutici e per loro tipologia, erano controindicate e tali da poter causare, come in effetti accaduto, il decesso dei pazienti. Wick venne arrestato a giugno 2020 e rinchiuso un anno e mezzo. La Corte d’Assise di Macerata ne ha ordinato la scarcerazione a inizio dicembre 2021 su istanza dei suoi avvocati difensori; la Procura di Ascoli fece ricorso e Wick tornò in carcere a giugno 2022 per ordine della Cassazione; è stato detenuto fino al 6 dicembre 2023.