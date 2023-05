Le aggressioni in ospedale Giri: "Sconfitta per tutti"

Sono stati 1.400 i casi di aggressione denunciati dal personale della sanità, in Italia, nell’ultimo anno. Un dato preoccupante (e sottostimato in quanto molti non denunciano), al quale non sfugge nessuna realtà, nemmeno il Piceno dove gli atti di violenza, verbale o fisica, nei confronti dei medici e degli infermieri sono altresì frequenti. Ieri anche a San Benedetto è stata organizzata dall’Ast di Ascoli una fiaccolata dedicata alla memoria di Barbara Capovani, psichiatra di Pisa uccisa sul luogo di lavoro il 21 aprile scorso. "Le aggressioni – dice Marco Giri, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Ast di Ascoli – sono frequenti. Gli omicidi, invece, sono saltuari, ma anche uno solo non dovrebbe accadere perché ogni volta è una sconfitta per tutto un sistema come quello sanitario nazionale che lavora e opera sulle prese in carico. Abbiamo numeri di continue aggressioni, anche di questi giorni, che vengono esercitate prevalentemente in Pronto soccorso, in psichiatria, nelle geriatrie e residenze sanitarie, da persone in questo caso che non hanno consapevolezza del loro agire. E’ un tema, dunque, che ha necessità di essere seriamente preso in considerazione dalla politica". "A livello locale – continua Giri – riceviamo giornalmente continue richieste di valutazione e di prese in carico di autori di reato con sospetta patologia psichiatrica. In certi casi abbiamo anche la delega alla cura. Non è facile farlo in un centro di salute mentale, perché non sempre questi soggetti collaborano alle cure, spesso sono totalmente oppositivi. Personalmente ho subito per due volte eventi di aggressione in reparto. Sono stati due eventi piuttosto drammatici, sono cose che restano dentro e per le quali c’è necessità di un lavoro personale per superarle e riproporsi come persona che sia in grado di fornire cura agli altri". Per quanto riguarda i Tso, Giri sottolinea come le Marche siano al di sotto della media nazionale per numero di esecuzione degli stessi, mentre il Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ospedale di San Benedetto ha registrato nel post pandemia un incremento graduale di ricoveri, passando da una media di 35 al mese ai 50 attuali. "Il tutto – conclude Giri – con una grave penuria e carenza di personale".

l. c.