Le aree dunali da salvare:: "Giunta disinteressata all’ambiente"

Il gruppo consiliare ’CupraperTutti’ su sollecitazione di alcuni cittadini e su indicazione del proprio capo gruppo Mario Pulcini ha proposto al Consiglio comunale di approvare, attraverso una mozione, un piano di gestione delle dune costiere in collaborazione con la Regione Marche e gli enti competenti, la realizzazione di interventi di ripristino ambientale, il monitoraggio dello stato di salute delle dune e la regolamentazione delle attività in prossimità delle stesse. "Con grande rammarico - afferma Pulcini - prendiamo atto, ancora una volta, della scarsa sensibilità verso le tematiche ambientali da parte dell’amministrazione Piersimoni, che dopo aver soprasseduto nel maggio del 2023, all’istituzione del Parco Marino del Piceno, continua a perseguire la strada di non voler porre in essere azioni concrete a favore dell’ambiente e della salvaguardia di tale territorio. Siamo convinti - prosegue Pulcini - che l’ambiente vada preservato attraverso azioni e provvedimenti concreti e non soltanto con annunci o buoni propositi. Un paese che vanta la Bandiera Blu dovrebbe muoversi in tal senso, preoccupandosi anche di ciò che potrebbe potenzialmente accadere in futuro, compromettendo per sempre le aree dunali nel nostro territorio".