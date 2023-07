’Le Arti’, tre serate show Ora si riparte a settembre

Grande successo per i Work Show 2023 firmati LeArti andati in scena in Piazza del Popolo, presente un folto pubblico in ognuna delle tre serate. Soddisfazione da parte del direttore Fabio Ercoli: "Il lavoro di squadra vince sempre: è ciò che cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi oltre la didattica musicale. La musica prima di tutto è condivisione e, in un’epoca dove i social danno l’illusione ai ragazzi di condividere le esperienze con un click, noi crediamo che la musica sia di gran lunga superiore come mezzo aggregativo". Gli spettacoli hanno coinvolto oltre 80 allievi della scuola di musica LeArti preparati dagli insegnanti, Marco Spaccasassi, Luca Lori, Pierpaolo Sita, Elisa Carillo, Marco Baldassarri e Stefano Proietti. Le band si sono esibite in un repertorio pop- rock degli anni ‘70 e ‘80 con brani di artisti nazionali e internazionali. Il gran finale è stato dedicato alla dance music, facendo ballare e divertire tutta Piazza del Popolo. Un vero e proprio salto nel passato, ripercorrendo i tre decenni più belli della musica. Le serate condotte da Luca Sestili sono state realizzate grazie al sostegno del Comune di Ascoli e agli sponsor, sensibili agli eventi che coinvolgono i giovani ascolani appassionati di musica. ’LeArti’ riprenderà a settembre con i diversi corsi di musica moderna e classica, strumentali (batteria, basso, chitarra, pianoforte, sax, tastiera e violino) e di canto, tenuti da uno staff di insegnanti, professionisti ed esperti del settore che guidano gli allievi in un percorso per esaltare il loro talento.