Le assunzioni all’Ast. Dagli infermieri ai tecnici, stabilizzazione per 24

Undici operatori socio-sanitari, tre infermiere, un’ostetrica, un tecnico di riabilitazione psichiatrica, un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, un ausiliario specializzato ai servizi socio assistenziali, un operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, un operatore tecnico e quattro coadiutori amministrativi. Queste le 24 figure del comparto per le quali l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha avviato ieri la procedura di stabilizzazione e per le quali, dunque, ci sarà l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 dicembre. Nella determina dell’Ast è specificato come "nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, approvato con la determina del 30032023 di adozione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025, è prevista la stabilizzazione di 16 infermieri, 22 operatori socio sanitari, 7 coadiutori amministrativi, 1 assistente sociale, 2 ostetriche, 1 tecnico della riabilitazione psichiatrica e 1 operatore tecnico" e come, dunque, "non sono previste nel Piano triennale del fabbisogno del personale la stabilizzazione dell’operatore tecnico specializzato autista di ambulanza e del tecnico sanitario di laboratorio biomedico", ma che "tuttavia la copertura della spesa è garantita dalle economie conseguenti alla impossibilità di procedere all’assunzione, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 752017, di 1 infermiere e di 1 operatore socio sanitario".

L’assunzione a tempo indeterminato delle 24 figure avviene mediante l’utilizzo delle graduatoria di avviso di manifestazione di interesse relativo alla stabilizzazione del personale precario dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale degli enti del Servizio sanitario nazionale. La direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha annunciato anche la proroga dei contratti a tempo determinato di circa 150 unità, su oltre 200, di personale del comparto in scadenza il 31 dicembre. Il tutto mentre il Nursind ‘denuncia’ la carenza di Oss per il turno notturno nel reparto di medicina. "Tenuto conto della prossima scadenza dei contratti di lavoro – fa sapere l’Ast –, benché il confronto con le organizzazioni sindacali non abbia portato ad una modalità condivisa, l’Azienda assume in proprio la decisione di procedere alla stabilizzazione di 24 lavoratori, e alla proroga del contratto di ulteriori 150. Avvierà nei prossimi giorni le procedure per permettere l’immissione in ruolo di ulteriori aventi diritto".

Lorenza Cappelli