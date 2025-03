Le attività didattiche con al centro l’ambiente

La presentazione dell’indagine ambientale e la programmazione delle attività del Piano d’azione sono gli argomenti trattati dal Comitato Eco-schools svoltosi a Cupra Marittima. Oltre al vicesindaco Lucio Spina, al responsabile dell’Ecosportello Fabrizio Mora e ai docenti Morena Bianchini e Marco Alborino, erano presenti Stefano, Ascanio, Leonardo e Zoe, i quattro studenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado che partecipano alla programmazione e gestione del progetto Eco-schools di Cupra e Sabrina di Marche a rifiuti zero, che cura la segreteria del progetto.

Il tema di quest’anno riguarda l’acqua in tutte le sue manifestazioni: dal rubinetto al mare, attraverso laghi e fiumi, risorsa rinnovabile per eccellenza, l’acqua va tutelata dall’inquinamento a partire dalla plastica e dalle sostanze nocive per la salute e dallo spreco, attraverso il risparmio idrico, garantendone l’accessibilità a tutti, come diritto fondamentale dell’uomo.

Le attività didattiche si svolgono in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale Cea ’Ambiente e Mare’ di San Benedetto. Gli alunni coinvolti sono quelli dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado.