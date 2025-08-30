Le auto dell’Ast senza assicurazione. I casi sono sette, stangata al medico

Sono sette le auto dell’Ast di Ascoli che dal 4 agosto hanno circolato senza copertura assicurativa, compresi due mezzi in uso al personale del 118. Al netto dei 15 giorni in cui, a polizza scaduta, permangono le garanzie assicurative, dal 20 al 27 agosto i mezzi hanno viaggiato senza alcuna assicurazione in tutta la provincia di Ascoli. Il danno per il momento riguarda solo l’ignaro medico veterinario che è stato fermato dalla Polizia Municipale durante il controllo con il Targa System. Lo strumento posizionato da una pattuglia a Lungo Castellano, all’altezza di Porta Vescovo, ha segnalato all’altra pattuglia posizionata allo Squarcia l’assenza di copertura assicurativa nella Citroen C3 con le effigi dell’Ast in bella vista. Per cui il conducente, un veterinario in servizio, è stato fatto accostare per la contestazione. Al malcapitato è stata inflitta la multa di 600 euro e gli sono stati tolti 5 punti patente. L’ingegner Giovanni Ferrari, direttore dell’Area Patrimonio dell’Ast di Ascoli, ha avviato i controlli alle vetture che l’Ast aveva preso a noleggio da una società privata e che aveva deciso di acquistare alla scadenza del contratto del 4 agosto scorso. Si tratta di sette Citroen C3 per le quali è stato ritenuto conveniente l’acquisto; le altre sono invece state restituite alla società proprietaria. Contestualmente alla fine del finanziamento, la società ha sospeso l’assicurazione stipulata in proprio; ma qualcosa negli uffici dell’Area Patrimonio dell’Ast non deve aver funzionato (magari complici le ferie estive, ma questo non giustifica) visto che le sette Citroen C3 acquistate non sono state tempestivamente riassicurate nonostante la circostanza dell’acquisto deliberato fosse nota da metà luglio. Le auto in questione ora hanno tutte la copertura assicurativa, ma è andata bene che nel frattempo nessuna sia stata coinvolta in un incidente stradale. L’unico a cui è andata male è il povero veterinario ascolano sanzionato con la decurtazione di 5 punti dalla patente e una multa di ben 600 euro. Di certo da questa vicenda nasce un insegnamento per quei dipendenti che si trovano a dover guidare per questioni di servizio un’auto aziendale: prima di accendere il motore è bene controllare se i documenti della vettura siano in regola.

p.erc.