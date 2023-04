Le auto d’epoca a Spinetoli

Spinetoli, con il raduno delle macchine d’epoca, domenica il paese si è svegliato negli anni ’60. Grande successo per la quarta edizione del Raduno di Primavera, che ha visto moto, auto storiche e d’epoca sfilare sulle strade del comune e infine colorare le piazze principali del paese. Si è trattato di autovetture provenienti da ogni parte dell’Italia, numerosi modelli: di pregio, spider, sportive, ma anche semplici auto che ricordano un tempo ormai lontano. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Club Antiche Ruote e dall’amministrazione comunale di Spinetoli. Apprezzamento per la riuscita dell’evento è stato manifestato dal sindaco Alessandro Luciani e dalle autorità cittadine presenti. "La pioggia – ha detto il sindaco – non ha fermato le vecchie signore regalando uno spettacolo colorato ed emozionante a tutti".