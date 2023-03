Le aziende al femminile tengono contro la crisi

Sono 4.934 le imprese attive in cui controllo e proprietà risultano in capo alle donne, anche se sono 132 in meno rispetto alle 5.066 registrate cinque anni fa. Questo è quanto emerge dai dati elaborati dal Centro studi Cna Marche in occasione della Giornata internazionale delle donna. Dunque, nonostante le criticità che ad oggi affliggono il mondo del lavoro, le aziende al femminile continuano a rappresentare un indiscusso punto di riferimento nel panorama imprenditoriale del Piceno. Nel 2022 il Piceno ha assistito alla perdita di 18 imprese femminili sulle 144 complessive in tutta la provincia, un dato che, al netto di un calo tutto sommato contenuto, conferma ulteriormente la capacità delle imprenditrici del territorio di affrontare al meglio le difficoltà del momento e di limitare così l’impatto della crisi. In un periodo storico in cui innovazione e capacità di adattamento alle variazioni dei mercati rappresentano il fulcro dell’imprenditoria locale e nazionale, le aziende al femminile del Piceno sembrano inoltre discostarsi sensibilmente dal panorama imprenditoriale generale della provincia, con una struttura per macro-settori che nel 2022 presenta interessanti differenze. In primo luogo, le imprese femminili vantano una maggiore concentrazione nei servizi (67,0% contro il 58,4% del tessuto complessivo di imprese della provincia) e nell’agricoltura (20,2% contro 17,1%) mentre sono assai meno presenti nelle costruzioni (3,1% contro 13,4%).

Meno rilevante, invece, è la differenza nel settore delle manifatture, che per le imprese femminili pesano per il 9,7% e tra le imprese totali per l’11,0%. Ampliando l’orizzonte all’ultimo quinquennio, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022 le imprese femminili hanno perso 134 unità (-11,8%) nell’agricoltura e 78 (-6,5%) nel commercio, con un calo di sole 12 unità (-2,5%) nel manifatturiero. Ad aver guadagnato imprese in termini sostenuti sono invece le attività di servizio, alcune delle quali definibili ’ad alta intensità di conoscenza’: è il caso dei servizi di informazione e comunicazione, delle attività immobiliari, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, in linea con le istanze di innovazione, formazione e aggiornamento promosse dalla Cna di Ascoli. "Per proseguire al meglio in un percorso fin qui estremamente virtuoso – ha detto il direttore Francesco Balloni – è necessario che le istituzioni continuino a garantire la parità tra uomo e donna nella quotidianità del mondo del lavoro".