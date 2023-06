Le bellezze dell’Ascensione

Debutto da incorniciare per il progetto ‘Dall’Ascensione al mare’, ideato dal Gruppo Fai giovani di Ascoli per promuovere le bellezze storiche e paesaggistiche del Piceno attraverso le eccellenze vitivinicole del territorio. A fare da cornice alla prima uscita, sabato scorso, è stata l’incantevole vista del monte Ascensione, punto di partenza di un percorso all’insegna dell’ambiente, delle tradizioni e della cultura, sapientemente declinata anche in ambito enogastronomico. Per l’occasione, il volontario Francesco Santini ha illustrato ai visitatori le leggende che avvolgono la millenaria storia del monte, fatta di riti, aneddoti e usanze. Quindi, i giovani del Fai hanno accompagnato i partecipanti a Colonnata Alta per una visita in cantina promossa in collaborazione con l’azienda agricola Pantaleone. La seconda tappa di ‘Dall’Ascensione al mare’ è in programma il 22 luglio ad Ascoli, nella cantina Velenosi.