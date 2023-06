Le bellezze rossonere Le dame di luglio e agosto: "Innamorate di Porta Tufilla"

Due donne sorridenti e affascinanti, che appartengono a generazioni diverse ma che sono unite da un grande amore per la Quintana e per Porta Tufilla. Il sestiere rossonero, ieri, ha svelato le dame che impreziosiranno i cortei storici di luglio e agosto: si tratta della 21enne Alessandra Ciannavei, che sarà la ‘signora’ dell’edizione in notturna, e della 51enne Valentina Formica, che invece sfilerà nell’edizione della tradizione. "Alessandra e Valentina sono entrambe innamorate di Porta Tufilla – ha raccontato il caposestiere Matteo Silvestri -. Le abbiamo scelte perché hanno sempre dato una mano nelle varie attività del nostro sestiere e incarnano appieno quei valori che ogni quintanaro deve avere". Alessandra Ciannavei, dama di luglio, è la figlia di Gianluca, ex cavaliere rossonero che proprio l’8 luglio di 21 anni fa, nel 2002, corse la sua ultima Quintana difendendo i colori di Porta Tufilla. Gianluca Ciannavei è morto il 23 dicembre scorso, a 52 anni, a causa di una brutta malattia che non gli ha lasciato scampo. Aveva 52 anni e il suo sogno più grande era proprio vedere la figlia Alessandra indossare l’abito della dama rossonera. "Sono molto felice per questo ruolo e spero di interpretarlo bene – ha raccontato la 21enne, che è diplomata al liceo linguistico e che per tanti anni ha collaborato nella scuderia del cavaliere Massimo Gubbini -. La mia passione più grande è rappresentata dai cavalli e me l’ha tramandata mio padre. Sono molto rammaricata per il fatto che lui non sia qui oggi, ma da lassù sarà orgoglioso di me". Alessandra Ciannavei, in passato, ha sfilato anche come paggetta, musico e addirittura come palafreniere. Per Valentina Formica, dama di agosto, sarà invece la prima volta come figurante. Sposata con Lucio Sermarini, che appartiene a una famiglia di sestieranti doc, è mamma di Rocco e Maria Vittoria. È responsabile dell’Esa Boutique e insegna danza classica al corso promosso dalla parrocchia del Sacro Cuore. "L’emozione è tanta – ha rivelato Valentina -. Sono onorata di rappresentare il sestiere e anche per me, questo, è un sogno che si realizza". Il console Francesco Mazzocchi, poi, ha lanciato un appello a tutti i sestieranti. "La scorsa annata è stata per i successi ottenuti, ma complicata a causa del commissariamento del sestiere – ha ammesso Mazzocchi –. Ora, però, è arrivato il momento di stare insieme. Pertanto, invito tutti a partecipare alle varie serate di festa, a condividere tante emozioni e, se fosse necessario, anche a dirci cosa non va bene. Sono a disposizione di tutti per contribuire al benessere del sestiere". Presente, infine, anche il sindaco Marco Fioravanti, il quale ha annunciato che entro la fine dell’anno partiranno i lavori per riqualificare la sede rossonera.

Matteo Porfiri