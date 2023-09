Le borse di studio dell’Avis

Nella sala ’Eleonora Marcelli’ al comando di polizia municipale di San Benedetto, si è tenuta la cerimonia di consegna delle dieci borse di studio ’Avis 2023’, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione superiore del territorio con l’obiettivo di premiare l’impegno e la dedizione allo studio, valorizzare le eccellenze ed avvicinare i giovani al mondo del volontariato e della donazione del sangue. "A scuola, come in Avis, ciascuno scopre se stesso e chi vuole essere, incontrando gli altri: congratulazione ai vincitori e grazie a tutti i partecipanti, voi giovani siete presente e futuro di questa associazione", ha detto nel suo intervento il presidente della sezione sambenedettese, Marco Lorenzetti, che con alcuni componenti del direttivo, il tesoriere Marco Foglia e i consiglieri Luigi Assenti, responsabili del Bando delle borse di studio, e Massimo Rosati, con la segretaria dell’Avis, Ilenia Marinelli, ha consegnato le borse di studio agli studenti vincitori. Sono Belkiza Pronaj dell’Ipsia Guastaferro, Luca Viozzi dell’Ipseeoa Buscemi, Silvia Gaetani dell’Itc Capriotti, Ester Paoletti del Liceo Classico Leopardi e Marta Tucci del Liceo Scientifico Rosetti, al secondo posto per gli stessi istituti, e anche loro hanno ricevuto una borsa di studio, ci sono Honda Manjouri, Vanessa De Angelis, Emanuele Di Girolamo, Loris Silvestri e Alessia Pontini. L’attività di sensibilizzazione verso la donazione del sangue tra gli studenti proseguirà anche nel nuovo anno scolastico, così come ulteriori iniziative messe in campo dall’Avis nella sfera dello sport e in altri ambiti: a Montedinove, il 29 settembre è in programma una cena di fine estate, presso Ristoro al Porto.

Stefania Mezzina