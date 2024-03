Le buste degli alunni per le coperte che scaldano i cuori

Una maxi coperta speciale, composta da 1.500 quadrotti di lana, ricoprirà domenica piazza del Popolo, a Fermo, per l’iniziativa nazionale ’Viva Vittoria’ contro la violenza sulle donne. Ogni quadrotto potrà essere acquistato, dando così sostegno all’attività di alcune associazioni e di comitati per le pari opportunità del territorio che tutelano le donne in difficoltà. La sensibilizzazione verso questo tema così importante e attuale può (e deve) essere coltivata fin dai primi anni di scuola. Quest’anno il filo rosso forte e prezioso che lega associazioni e non solo è arrivato ad unire i destini e i cuori degli alunni della primaria Salvano dell’Ic Da Vinci Ungaretti. Coinvolgendo famiglie e insegnanti, la scuola ha personalizzato con il logo ’Viva Vittoria’ 750 buste per le coperte che saranno vendute. Pezzi unici e originali realizzati con passione e sincero interesse. La stessa passione con cui dalla primaria Salvano viene lanciato il messaggio che “non è mai troppo presto né troppo tardi per educare e sensibilizzare al rispetto”. Alunni, famiglie e insegnanti, dunque, domenica saranno anche loro in piazza del Popolo, dove si potranno acquistare i quadrotti di questa coperta speciale di lana creata all’uncinetto con amore, convinzione e tanta voglia di aiutare ’Viva Vittoria’. Nel corso della giornata ci saranno anche momenti musicali grazie agli studenti del Conservatorio.