Le campagne di prevenzione e il ruolo dei volontari

C’è un ruolo fondamentale del volontariato nelle campagne

di prevenzione, è un impegno che vale come consapevolezza e attenzione, è un dono vero che si fa a chi sceglie di controllarsi. Sappiamo che soprattutto in oncologia è il tempo a fare la differenza, a salvare la vita delle persone, arrivare per tempo alle diagnosi è fondamentale per trovare la strada. Il problema è che raramente la sanità pubblica, alle prese con la quotidianità e le emergenze, riesce a dare spazio e dignità alle attività di prevenzione. Il volontariato lo fa e ha bisogno della collaborazione e della collaborazione di tutti, delle istituzioni per prime, i comuni, il territorio tutto e i cittadini stessi, perché la battaglia per la vita si vince tutti insieme. In vista dell’avvio del mese, indicato come il Mese Rosa dedicato alla Prevenzione del tumore al seno, sabato prossimo, la Lilt provinciale di Fermo ha inviato un appello invito ai Comuni di Porto Sant’Elpidio (dove ha sede l’ambulatorio per le visite preventive gratuite promosse dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Fermo, Porto San Giorgio, Montegiorgio, Amandola, Sant’Elpidio a Mare, Pedaso, Lapedona, Monte Urano e Servigliano affinché diano un segnale.