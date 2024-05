"Le canalette sono a secco e lasciate nell’abbandono"

Orti senza acqua in Vallata, agricoltori sul piede di guerra. Campagna amara e consorzio di bonifica delle Marche sotto accusa. La polemica infuria, il motivo che agita i coltivatori è che sono rimasti senza acqua per l’irrigazione degli orti. A puntare il dito contro una situazione diventata inaccettabile è Graziano Morganti di Spinetoli. "Le canalette del canale irriguo del Consorzio di bonifica delle Marche, che corrono lungo i campi di via Piave, nelle campagne di Spinetoli – dichiara Morganti –, sono al secco, ma la cosa più grave è che sono intasate, diventate insolite fioriere, piene di erbacce infestanti, completamente abbandonate al loro destino. Ogni parola perde forza e significato davanti alle immagini, che sono impietose. Negli anni scorsi il primo maggio l’acqua del canale arrivava a tutti gli orti, quest’anno è arrivato il 13 maggio e dell’acqua non c’è traccia, quello che ci preoccupa è che il canale è nel più completo abbandono, le canalette sono avvolte da rovi ed erbacce di ogni genere, occorreranno giorni per ripulirle, per fare funzionare l’impianto e quindi ci chiediamo quando arriverà la benedetta acqua? Abbiamo già pagato il contributo al Consorzio, ma dell’acqua non c’è traccia, tutto questo è inaccettabile. Ho fatto diverse telefonate, ma senza risultati".

Le immagini sono emblematiche, gli invasi, che corrono lungo tutti i terreni agricoli della Piana sono nel più completo abbandono. "Manca l’acqua per irrigare i nostri orti – protestano altri agricoltori –, abbiamo improntato molte spese per fare l’orto, ho speso più di 500 euro, le piantine rischiano di appassire, chi mi risarcirà dei danni? L’acqua potabile non può essere utilizzata ai fini agricoli e quindi come possiamo risolvere questo grave problema?".

Sono tante le domande che si rincorrono, la mancanza totale dell’acqua del canale rischia di arrecare gravissimi danni alla produzione agricola. Gli agricoltori, ma anche semplici appassionati, hanno organizzato i terreni, come da tradizione e impiantato le piantine, che in questo primo momento hanno un disperato bisogno di acqua, altrimenti appassiscono e muoiono. "Si tratta – tuonano i coltivatori – di una ulteriore batosta per il mondo agricolo considerata l’assenza di pioggia e le temperature che rimangono elevate, chi si preoccuperà di far quadrare i nostri conti?". Gli agricoltori sono sul piede di guerra anche perché non hanno alcuna notizia certa su quando riceveranno l’acqua e potranno procedere all’irrigazione. Una protesta strisciante, in ballo c’è una perdita economica considerevole per tanti agricoltori, ma anche per tante famiglie, che fanno dell’orto una risorsa molto importante.

Maria Grazia Lappa