Le carte della cultura Riapre il ponte di Cecco E il Forte Malatesta svela il vecchio carcere

Mentre il Forte Malatesta ospiterà un’interessantissima mostra che restituirà alla memoria collettiva come era la struttura museale poco più di quarant’anni fa quando era ancora un carcere, finalmente tornerà ad essere fruibile, e dunque visitabile, l’adiacente ponte di Cecco. Quest’ultimo è infatti oggetto di un intervento di recupero e messa in sicurezza da parte del Comune i cui lavori si stanno concludendo e a fine aprile, così come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti, sarà riaperto. L’Arengo ha inserito il bene, di epoca romana, all’interno del fondo complementare di rigenerazione urbana dei siti. Chiuso per un problema di sicurezza in quanto le balaustre di protezione rimanevano troppo basse, con l’intervento il Comune ha, sia lavorato sul terreno fino a fare riemergere la vecchia pavimentazione, sia installato nuove balaustre approvate dalla Soprintendenza. Nessun intervento strutturale è stato invece necessario. Tornando alla mostra, quest’ultima, dal titolo ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’, sarà inaugurata sabato, alle 18, e rimarrà al Forte fino al 4 giugno. "L’occasione – dice Stefano Papetti, direttore dei musei civici e curatore della mostra insieme a Cristina Peroni, Aurora Alberti e Cristiano Massari – è anche quella per conoscere nella sua complessità la struttura architettonica del Forte Malatesta che, non dimentichiamo, è uno degli edifici fortificati più importanti realizzati nel Rinascimento da Antonio da San Gallo il Giovane. Ed è una delle poche opere ricordate da Vasari che celebra il fatto che in soli sei mesi Antonio da San Gallo avesse trasformato quello che era un luogo di preghiera, in una struttura volta a difendere e a controllare la città di Ascoli".

La mostra nasce dal ritrovamento dell’unica testimonianza fotografica del Forte Malatesta immediatamente successiva al trasferimento, nel 1980, del carcere all’attuale casa circondariale di Marino del Tronto. Si tratta di un racconto per immagini realizzato dal fotografo Paolo Raimondi che permetterà di ripercorrere proprio quest’ultimo periodo, facendo rivivere le atmosfere e le condizioni dei carcerati attraverso suggestive testimonianze fotografiche. La mostra presenta inoltre un dialogo tra il racconto foto-documentaristico di Raimondi e il lavoro del fotoreporter Valerio Bispuri ‘Prigionieri’. L’esposizione è stata organizzata da Ascoli musei civici, con il sostegno del Comune e del Bim Tronto. Info: 3333276129, 0736298213.

Lorenza Cappelli