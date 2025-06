Le castellane pronte a impreziosire il corteo

Due settimane. Manca poco, ormai, alla Quintana di luglio e cresce l’attesa anche da parte dei castelli. Molti di loro hanno già scelto le ‘signore’ che indosseranno gli abiti delle castellane e che, con il proprio fascino, impreziosiranno il corteo storico in notturna. Per Acquasanta, ad esempio, il ruolo più ambito verrà interpretato dalla 46enne Simona Allevi. Commessa all’ipermercato Oasi, dove si occupa di assistenza clienti, parteciperà per la prima volta alla Quintana. Un’esperienza, questa, che Simona dedicherà alla madre, scomparsa improvvisamente da poco. Mamma di Francesco e Flavio, rispettivamente di 17 e 15 anni, la castellana di Acquasanta ha vissuto fino a quindici anni fa nella frazione di Centrale, prima di trasferirsi ad Ascoli. Per Montegallo, invece, è stata scelta la 45enne Claudia Sebastiani, laureata in Scienze Motorie. Nella vita è un’assistente scolastica e operatore Rbt, impegnata ogni giorno al fianco di bambini e ragazzi con disabilità. Nata a San Benedetto, Claudia vive a Centobuchi ma le sue origini sono montegallesi: il padre e tutta la sua famiglia erano della frazione di Propezzano, luogo nel quale la 45enne ha trascorso l’infanzia. Anche per lei sarà la prima volta alla Quintana. Sposata con Donato, la castellana è mamma di Lorenzo. Per Arquata, invece, la castellana sarà Viviana Schena, che sfilerà in entrambe le edizioni di luglio e agosto. Quarantacinque anni, è nata a Norcia ma oggi vive ad Arquata. Nella vita lavora insieme al compagno Pier Giuseppe in un’impresa movimento terra e trasporti ed è mamma di Niccolò.

Per il castello di Force, che ha debuttato alla Quintana lo scorso anno, è stata invece scelta la 33enne Silvia Greci. Parrucchiera, convive con il compagno Claudio da tre anni. Ha due sorelle, Valentina e Dalila, e un nipote di cinque anni a cui è molto legata, Alex. Anche la castellana di Force parteciperà al corteo per la prima volta in assoluto. La trentenne Marzia Merletti, invece, sarà la castellana di Ripaberarda. Laureatasi a Milano in Ingegneria Gestionale al Politecnico, lavora nell’ufficio acquisti di Automobili Lamborghini, a Sant’Agata Bolognese. Nonostante il suo lavoro l’abbia portata lontano, il legame con la sua terra non è mai venuto meno e, a dimostrarlo, è il suo forte attaccamento alle tradizioni locali e alla stessa Quintana. La castellana di Montemonaco, infine, sarà la 49enne Romina Corbelli, che sfilerà insieme al marito Gianluca Cozzi, quest’ultimo nei panni del castellano. Mamma della piccola Francesca, Romina si è detta molto emozionata per la possibilità che le è stata data di rappresentare il suo paese.

