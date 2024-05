Le catastrofi legate al clima

In molte zone del mondo e anche in Italia si verificano sempre più spesso catastrofi legate ad eventi meteorologici estremi. 17 persone sono morte nell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna il maggio 2023 e 13 in quella di Senigallia del settembre 2022. Se qualcuno li avesse avvisati, sarebbero ancora vivi. Da qualche tempo l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per salvare la vita degli esseri umani. Dal 13 febbraio 2024 in Italia funziona, purtroppo solo per alcuni rischi come l’attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e dell’isola di Vulcano, un sistema di allerta che si chiama "IT-alert"; questa tecnologia manda ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Nel caso delle alluvioni, dovrebbe essere presente su tutti i corsi d’acqua un sistema di stazioni idrometriche e meteorologiche che, al superamento di determinati valori, dovrebbe mandare un messaggio di allarme sullo smartphone di tutti quelli presenti nella zona, senza la necessità dell’intervento umano.