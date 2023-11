Le celebrazioni del 4 novembre con le scuole

L’articolo 11 della Costituzione ispira e accompagna il programma cittadino del IV Novembre nel comune di Grottammare. Le celebrazioni sono organizzate dalla presidenza del consiglio comunale che invita la cittadinanza a partecipare agli eventi fissati per sabato 4 novembre, ed ai quali prenderanno parte anche i ragazzi delle scuole grottammaresi. Per l’occasione, verranno presentati i manifesti patriottici risalenti alla Prima guerra mondiale provenienti dall’Archivio della famiglia Speranza, donati recentemente alla Città di Grottammare. Il programma delle celebrazioni si aprirà alle 10.30, davanti al Monumento ai Caduti nella Pineta Ricciotti, dove avverrà l’incontro tra le autorità civili e militari e le associazioni. Proseguirà nella Chiesa San Pio V, alle 11, per un momento di raccoglimento e commemorazione dei caduti. L’iniziativa avrà il suo culmine in via Garibaldi, per l’omaggio ai grottammaresi ricordati nel monumento del piazzale della scuola "Giuseppe Speranza", con la deposizione di una corona di alloro. Il concerto della Corale Sisto V aprirà gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e degli studenti delle scuole, che chiuderanno le celebrazioni con riflessioni sulla pace.