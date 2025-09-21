Le Cento Torri e la scelta etica. Accolta la proposta anti armi

Ascoli compie un passo verso la finanza etica: è stato accolto, in consiglio comunale, l’impegno a premiare le banche che adottano una finanza etica in fase di stesura del bando che andrà ad assegnare il servizio di tesoreria per il Comune di Ascoli. La proposta è stata presentata dai consiglieri Angelo Procaccini, Gregorio Cappelli, Francesco Ameli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci ed Emidio Nardini. L’obiettivo era appunto quello di orientare l’affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo criteri etici.

A partire dal bando relativo al quinquennio 2026-2030, quindi, verranno premiati con punteggio aggiuntivo gli istituti di credito che non finanziano direttamente o indirettamente aziende coinvolte nella produzione o nel commercio di armi, che adottano politiche di investimento responsabile e trasparente, e che aderiscono a reti di finanza etica, come Banca Etica o la Global Alliance for Banking on Values. Il consiglio ha inoltre invitato l’amministrazione a richiedere, in fase di gara, una dichiarazione formale da parte degli istituti concorrenti circa la loro politica di esclusione dal settore bellico e a garantire la pubblicità della documentazione relativa alla selezione, con riferimento agli aspetti etici.

Con questa decisione, Ascoli si inserisce nel solco già intrapreso da numerose realtà italiane ed europee che hanno scelto di indirizzare le proprie risorse verso una finanza responsabile e orientata alla pace, in coerenza con i principi costituzionali e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. "Attraverso le scelte economiche e finanziarie degli enti locali – hanno sottolineato i consiglieri proponenti – è possibile promuovere una cultura di pace, sostenibilità e responsabilità sociale, evitando di alimentare, anche indirettamente, il commercio e la produzione di armamenti."

Il Comune inoltre potrà impegnarsi a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema della finanza disarmata, anche in collaborazione con associazioni e reti della società civile, e a favorire, tramite Anci e altri canali istituzionali, il confronto con altri enti locali per condividere buone pratiche in materia di finanza etica applicata ai servizi pubblici.

Matteo Porfiri