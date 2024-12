Le ceramiche realizzate dai ragazzi del Cdis saranno in vendita al centro commerciale

Centro diurno di integrazione sociale (Cdis.) a Pagliare a tutto Natale: domani l’esposizione degli oggetti artigianali realizzati nei laboratori del Centro, che saranno esposti nel centro commerciale Lu Battente. Tra ceramiche e manufatti artistici, i visitatori potranno scoprire il talento creativo e la capacità manuale dei ragazzi del Cdis. L’esposizione rappresenta molto più di una semplice mostra: è un’occasione per avvicinare la comunità al mondo del centro, favorendo l’incontro e l’integrazione. Il secondo evento è rappresentato dalla tradizionale festa di Natale, che si terrà lunedì, alle 18.30 nella sede del Centro a Pagliare del Tronto. La serata prevede un buffet, giochi e danze organizzati in collaborazione con la Comunità di San Giovanni Bosco. L’invito è aperto a tutta la comunità, per condividere momenti di festa e rafforzare il legame tra il centro e il territorio. Il Cdis è stato fondato nel 1991 ed è gestito dalla cooperativa Sociale Service Coop per conto dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza e l’inclusione di persone con disabilità. "Il centro – spiega la coordinatrice Tiziana Del Giovane – accoglie quotidianamente 18 utenti e offre loro opportunità educative, socio-sanitarie e ricreative attraverso laboratori creativi e attività che mirano a migliorare la qualità della vita e l’integrazione sociale". Oltre a essere un sostegno per le famiglie è un luogo dove la diversità si trasforma in ricchezza, come dimostrano le numerose iniziative. Tra i presenti alla conferenza stampa Ivan Ameli, presidente della Scuderia Ferrari Club Castorano: "La nostra collaborazione con il Cdis è un vanto".