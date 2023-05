’Le cinque stagioni’: quando la musica corale incontra il teatro

Uno spettacolo musicale dove corale a cappella incontrerà la teatralità in un connubio in grado di coinvolgere direttamente il pubblico stesso. ‘Le 5 Stagioni’ sarà allestito dall’associazione Coro giovanile Piceno in collaborazione con Ap Events, Avis e il patrocinio del comune di Ascoli. L’appuntamento è per domenica 14 maggio alle 18 all’Auditorium Neroni.

"Siamo felici di presentare una realtà operante sul territorio cittadino e in quello provinciale – commenta il vice sindaco Gianni Silvestri –. Il Coro giovanile Piceno è composto da tanti giovani e riteniamo che sia prezioso avere dei ragazzi che si mettono in gioco. Un’iniziativa originale alla quale la città è invitata a partecipare. Vedremo uno spettacolo tutto da scoprire dove hanno preso parte tanti giovani, oltre una ventina di elementi. Come diciamo spesso la cultura è il motore dell’economia". Una metafora del cammino di vita dove la musica di Claudio Bellumore andrà in scena incontrando contestualmente momenti di rappresentazione teatrale con la lettura di alcune poesie e molto altro. Ad esibirsi 23 artisti, suddivisi in 3 categorie, e 4 solisti.

"Questa è un’opera musicale con testi di autrici che parlano delle varie stagioni dell’anno – spiega il regista Mauro Procacci –. Il coro si esibirà a cappella con l’accompagnamento di alcuni strumenti musicali classici e altri innovativi teatralizzando poi varie composizioni figurative che vedranno protagonista il pubblico presente. Uno spettacolo innovativo e originale mai messo in scena". "Abbiamo raccolto questa collaborazione con entusiasmo – aggiunge Emidio Bollettini di Ap Events –. Crediamo che far conoscere una realtà giovane sia importante". I biglietti saranno in vendita nella biglietteria del teatro e suo circuito Vivaticket.

