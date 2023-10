Le concessioni al cimitero

L’Amministrazione comunale di Monteprandone intende assegnare ulteriori 110 loculi cimiteriali e 2 cappelline gentilizie in concessione per 99 anni. Il costo delle concessioni è fissato in 33.000 euro per le cappelline gentilizie, mentre per i loculi si applicheranno i seguenti prezzi: 1° loculo (dal basso) 2.300 euro; 2° loculo 2.400 euro; 3° loculo 2.400 euro; 4° loculo 2.200 euro; 5° loculo 2.150 euro. La domanda di concessione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso: ufficio servizi sociali a Monteprandone (0735 710935710941) oppure al punto informativo servizi sociali delegazione comunale di Centobuchi (0735 710825). La richiesta di concessione deve essere presentata tra oggi e giovedì 23 novembre prossimi tramite Pec, oppure mail. Le richieste arrivate prima della mezzanotte del 25 non saranno prese in considerazione.