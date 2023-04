"Le concessioni dovranno essere pagate di più"

Cardola, cosa si attende dalla Corte di Giustizia?

"Salvo clamorosi sviluppi non ci dovrebbero essere grosse novità. D’altronde, sull’argomento, sono già emersi importanti pronunciamenti".

Allude a quello del Consiglio di Stato?

"Certo. Le sue sentenze hanno sorpreso solo i balneari, ma posso assicurare che in giurisprudenza un pronunciamento del genere è assolutamente normale".

In che senso?

"Per evitare che gli stati membri facciano quello che ha fatto la Meloni, anni fa la Corte Costituzionale ha sancito che quando i termini di applicazione di una direttiva sono scaduti senza porre condizioni particolari, la direttiva diventa legge dello Stato. Pertanto è inutile che lo Stato disponga proroghe".

Si è detto che la direttiva riguarda servizi ma non beni. Cosa pensa di questa impalcatura difensiva?

"Che è una sciocchezza, anche se capisco la necessità di attaccarsi a tutto pur di difendersi. La direttiva europea è sui servizi, ma se per svolgere un determinato servizio è necessario avere in utilizzo un bene, la direttiva è ugualmente applicabile. D’altronde questa è stata anche la difesa di Spagna e Portogallo, ma l’argomento è molto debole e il punto giuridico è praticamente inconsistente".

I balneari temono di perdere le ‘proprie’ concessioni…

"La maggior parte dei balneari le manterranno, perché ci sarà pochissimo tempo per fare le gare. Almeno all’inizio le concessioni rimarranno a chi già ce l’ha".

E allora?

"La questione temuta è che dovranno pagarle molto di più e, soprattutto, che non potranno venderle. In altre parole la concessione, una volta scaduta, andrà nuovamente all’asta".

E i paventati posti di lavoro in meno?

"Non si è ma vista una liberalizzazione di settore che non implicasse maggiore ingresso di soggetti e lavoratori".

I balneari però temono per le famiglie.

"La verità è che la gran parte delle concessioni non è più in mano ad imprese familiari o persone fisiche, ma ad enti. E anche se questo non è vero per San Benedetto, al fine di favorire i ‘piccoli’ balneari basterebbe applicare la legge Draghi che in fase di gara tiene conto della tutela delle imprese a conduzione familiare".

g. d. m.