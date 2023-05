Le conseguenze del Covid "Disagio e depressione"

Disagio esistenziale e depressione: i numeri di coloro che ne soffrono, anche nel Piceno, sono in crescita e sono – come spiega il direttore del dipartimento di salute mentale dell’Ast di Ascoli, Marco Giri "parzialmente spiegabili con la recente pandemia da Covid, oltre che percepiti, purtroppo, fin negli adolescenti". Proprio del ‘male di vivere’ si parlerà nel corso delle ‘Giornate ascolane psichiatriche’ in programma lunedì e martedì, a palazzo dei Capitani, e dal titolo ‘Clinica della depressione e disagio esistenziale’. Si rinnova, dunque, l’appuntamento che ormai da molti anni rende Ascoli per alcuni giorni capitale della psichiatria. "Avremo – dice Giri – relatori nazionali, psichiatri, psicologi e filosofi, che cercheranno di sviscerare il problema, soprattutto del disagio esistenziale che è così diffuso nella società, e di quella parte che diventa vera e propria clinica psichiatrica che necessita di percorsi di cura psicologici e farmacologici. Le manifestazioni depressive negli adolescenti e nella popolazione adulta – continua – sono in crescita su tutti i vari punti di contatto che abbiamo, dagli studi degli psicologici agli ambulatori di psichiatria, fino ai medici di medicina generale, e dovremmo fare un’operazione di riflessione su questo argomento per mettere in pratica dei piani terapeutici. Una società come la nostra che, soprattutto nell’ultimo periodo, vive in modo accelerato, maniacale, negando il tema della morte, della sconfitta e della solitudine, prima o poi ci fa i conti, soprattutto l’individuo da solo, perché quando si è in depressione si è veramente soli. Risorse ce ne sono, ma ce ne potrebbero essere di più se la politica e gli organi regionali comprendessero che c’è un disagio molto rappresentato anche nelle Marche. Recenti indagini Istat sulla percezione del benessere soggettivo, pongono le Marche al di sotto della media nazionale. C’è una sensazione di sofferenza distribuita nella popolazione, non c’è una grande voglia di vivere nella nostra regione".

Relatori delle giornate psichiatriche saranno: Marco Giri, Antonino Aprea, Angelomarco Brioglio, Alessandro Carano, Antonio Correale, Domenico De Berardis, Sergio De Filippis, Liliana Dell’Osso, Andrea Fagiolini, Filippo Maria Ferro, Stefania Iannetti, Daniele Luciani, Marco Marchetti, Giuseppe Martini, Giovanni Martinotti, Clarice Mezzaluna, Corrado Pontalti, Igor Pontalti, Giovanni Maria Ruggiero, Pier Luigi Scapicchio, Andrea Viozzi, Umberto Volpe. Lorenza Cappelli