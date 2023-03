Le criticità della strada provinciale Crocefisso

Caro lettore, la strada provinciale Crocefisso rappresenta una delle situazioni più critiche per la viabilità Fermana. Da anni i cittadini residenti composti da famiglie e attività agricole e commerciali, lanciano appelli agli enti, primi tra tutti la provincia, poi i Comuni di Monterubbiano e Moresco. Appelli volti sia alla richiesta di manutenzione della strada, sia alla risoluzione delle continue problematiche legate a frane, smottamenti, avvallamenti. Tra i pericoli maggiori, c’è il cedimento del terreno. Circa due anni fa, una grossa porzione di collina si staccò e cadde sulla strada quando, per miracolo non travolse un’auto in transito su cui viaggiavano una mamma e due bimbe. L’ultima in ordine cronologico, è la frana della sera del 27 febbraio. Ne seguì il sopralluogo dei vigili del fuoco, il transennamento ‘temporaneo’ della strada e l’interruzione dei servizi per le famiglie residenti a ridosso della frana, rimossa, però, dopo oltre dieci giorni. Lei chiede se tutto questo può dirsi ‘cura del territorio’. La risposta è nei fatti. Va anche cercata nella raccolta di quasi ottocento firme di residenti e non, che due anni fa è stata inviata ai Comuni e provincia di Fermo, alla regione Marche e alla prefettura, per chiedere interventi volti al diritto alla viabilità. Appelli rimasti inevasi.