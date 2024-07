Le dame di Porta Tufilla. Alessia e Maria Serena

A dieci giorni dall’edizione dedicata alla Madonna della Pace, quella del 13 luglio, il sestiere di Porta Tufilla svela le dame che, con il proprio sorriso e il proprio fascino, impreziosiranno i due cortei storici del 2024. Si tratta di Alessia Alfonsi, ‘signora’ rossonera per la Quintana in notturna, e di Maria Serena Scaramucci, scelta invece per quella agostana. A presentarle, nel chiostro della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (sede provvisoria del sestiere in attesa che venga riqualificata quella di via Amadio), il caposestiere Matteo Silvestri e il console Francesco Mazzocchi. Alessia Alfonsi, 45enne, è impiegata in una nota ortopedia ed è mamma di due ragazzi: Christian e Mario, quest’ultimo sbandieratore tufillante. Sposata con l’imprenditore Peppino Amatucci, è da sempre molto legata ai colori rossoneri. "Ricoprire il ruolo della dama è motivo di grande orgoglio e ringrazio mio marito che mi ha spronata ad accettare questo incarico – spiega la dama di luglio –. Spero di esserne all’altezza e di portare un po’ di fortuna al nostro cavaliere Denny Coppari. Grazie a tutti per avermi dato la possibilità di vivere questa forte emozione". Maria Serena Scaramucci, invece, sarà una dama-bis, avendo già interpretato questa figura nel 1996, ben 28 anni fa. Quella partecipazione alla Quintana, tra l’altro, non passò inosservata considerando il fatto che le sue foto in abito quattrocentesco sono state riprodotte in decine di libri e dépliant promozionale della rievocazione. Inoltre, a 18 anni, fu la dama più giovane di sempre. "E’ passato tanto tempo, è vero, ma è come se fosse ieri visto che ho un ricordo indelebile di quella giornata – racconta la ‘signora’ di agosto –. La richiesta del sestiere di indossare di nuovo l’abito della dama mi ha lusingata e, nonostante un po’ di imbarazzo, ho deciso di rimettermi in gioco". Maria Serena Sacaramucci ha 46 anni ed è imprenditrice nel settore dell’organizzazione di eventi. Inoltre, è mamma di quattro bambini e gestisce uno stabilimento balneare a Cupra. Il caposestiere e il console di Porta Tufilla hanno poi presentato anche i vari eventi che caratterizzeranno l’estate rossonera. Su tutti, la serata dedicata al Settantennale del sestiere (presente alla Quintana sin dalla prima edizione), in programma il 27 luglio al chiostro di Sant’Antonio Abate: un appuntamento da vivere tra ricordi e aneddoti. Svelata anche la maglietta realizzata per l’occasione dalla pittrice Marisa Korzeniecki. Infine, il 28 agosto una delegazione di Porta Tufilla parteciperà all’udienza con Papa Francesco in Vaticano undici anni dopo l’ultima volta, avvenuta nel 2013.

Matteo Porfiri