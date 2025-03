Le deroghe ai decibel per i locali nel mirino

Regolamenti, si torna a discutere in commissione. Nell’incontro in sala consiliare andato in scena lunedì sera, il dibattito ha avuto per protagonista il futuro dispositivo sulle norme acustiche, con alcuni cittadini che hanno manifestato la propria preoccupazione per le deroghe previste dalla bozza, che disciplina i rumori nei cantieri e le emissioni musicali. Sull’argomento si è espresso Walter Liberi, del comitato Capitan Fracassa: "Si parla di deroghe agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in grado di organizzare attività accessorie e occasionali – ha detto – Se si può chiedere lo sforamento in deroga dei decibel, a cosa serve il limite previsto? Contiamo almeno una trentina di chalet che fanno serata". Limite che si attesta a 75 decibel fino alla mezzanotte per spettacoli e manifestazioni sportive nei giorni feriali, mentre nel fine settimana si arriva all’una di notte. La soglia si sposta all’una e mezza se si prendono in considerazione i weekend di luglio e agosto. I tecnici hanno spiegato che, in ogni caso, la bozza è stata redatta tenendo presente le esigenze di tutti, e considerando anche che San Benedetto rimane una meta turistica.

Questa prima stesura del regolamento, come ha messo in chiaro il vicesindaco Tonino Capriotti, verrà posta all’attenzione delle associazioni di categoria e degli esercenti al fine di incamerare eventuali controdeduzioni e proposte di modifica. Si prevede anche un giro di vite nei confronti di chi trasgredisce le regole, fino all’eventuale chiusura dell’attività. Sempre i tecnici hanno messo in chiaro la differenza sui rilievi, che prima si facevano sulla base del differenziale: la misurazione, infatti, veniva effettuata con il fonometro dopo la segnalazione. Ora, invece, il controllo estivo sarà fatto sulle specifiche fonti, e non più a valle delle singole segnalazioni. Anche nel caso dei cantieri ci potranno essere deroghe acustiche, ma dovranno essere richieste e motivate. Cantieri che potranno lavorare dalle 13 alle 16 senza però fare rumore: in inverno invece sarà dalle 13 alle 15. E a proposito di cantieri, è iniziata l’istallazione di quello per i lavori di riqualificazione al tratto mancante del lungomare nord. Per tutta la durata degli interventi, la corsia est del lungomare sarà chiusa all’altezza del civico 58 di viale Marconi fino all’intersezione con via Sforza. Il traffico sarà quindi dirottato sulla corsia ovest, che sarà percorribile a doppio senso di marcia. In conseguenza di ciò, nel tratto interessato, su entrambe le corsie del lungomare sarà vietata la sosta.

Giuseppe Di Marco