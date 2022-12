Le destre all’arrembaggio: "Spazzafumo da bocciare"

Ballarin, urbanistica, governance della città e condivisione con il territorio: il giudizio della coalizione di destra al primo anno di amministrazione Spazzafumo si muove verso un’indubbia bocciatura, anche sull’ospedale, questione che ha visto la massima collaborazione fra l’ente rivierasco e la regione Marche, governata da Fratelli d’Italia. Ed è anzi proprio a tal proposito che i meloniani annunciano novità sul percorso che verrà seguito per giungere alla realizzazione del nuovo ospedale di San Benedetto. In primo luogo, però, le destre si scagliano contro un’amministrazione che, a detta loro, avrebbe portato avanti unicamente progetti iniziati durante i precedenti mandati, aggiungendo nulla, e anzi togliendo qualcosa.

A cominciare la tirata d’orecchie è stato Luigi Cava: "Mi sembra che qui regnino schizofrenia e approssimazione – ha detto il coordinatore locale dei meloniani – in 15 mesi i punti del programma portati a termine sono stati pochissimi". Cava ad esempio cita la richiesta di fondi per l’ammodernamento in salsa digital del molo sud, appena respinta. Ma sono innumerevoli gli ambiti toccati dalle destre. Annalisa Ruggieri, da ex assessore, sposta il focus sulla cultura: "Che fine ha fatto la villa romana del Paese Alto? – ha aggiunto la segretaria comunale di Forza Italia – La parte esterna doveva essere riaperta al pubblico mesi fa. Stessa sorte per villa Rambelli: c’erano progetti e possibili coperture economiche, ora è tutto fermo". Sul Ballarin inoltre Ruggieri fa notare che ad oggi l’amministrazione non ha messo a punto alcun progetto. E chi più ne ha più ne metta: Stefano Muzi (Forza Italia) chiede maggiore attenzione per le iniziative di ripristino del decoro nelle aree verdi, mentre Andrea Traini (FdI) lamenta la mancata riqualificazione di via Pasubio. C’è poi la Lega che, attraverso Laura Gorini e Lorenzo Marinangeli, rimarca l’assenza di nuovi finanziamenti per implementare l’impianto di videosorveglianza cittadino. Per Emanuela Carboni (San Benedetto Protagonista), tutte queste negligenze avrebbero reso scontenta la cittadinanza, poco coinvolta in qualsiasi processo decisionale. Pasqualino Piunti sintetizza con ironia: "Parliamo di un’amministrazione ‘social’ – ha detto l’ex primo cittadino – che però ci ha fatto assistere al campionato mondiale di arrampicamento sugli specchi, sezione maschile e femminile".

Il consigliere Assenti, infine, fa sapere quali saranno le prossime tappe per la realizzazione dell’ospedale nuovo: ricevuta la delibera comunale, Palazzo Raffaello emanerà il bando per lo studio di fattibilità, accantonando nel frattempo risorse per finanziare la redazione del progetto: dai 3 ai 5 milioni. E resta pure qualche ora per un colpo di scena: la minoranza, con anche Giorgio De Vecchis, avrebbe in mente di ‘impugnare’ la convocazione del consiglio comunale previsto per oggi: l’adunata ‘d’urgenza’, infatti, è possibile solo se in prima convocazione la seduta è andata deserta. Una bella grana: il comune infatti deve approvare entro il 31 dicembre le modifiche al regolamento dei controlli interni, un punto che non è stato trattato nel consiglio del 28 dicembre per mancanza del numero legale.

Giuseppe Di Marco