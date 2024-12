Le dimensione dei parcheggi nel mirino di Vesperini

Ci sono parcheggi che a Grottammare non rispetterebbero le dimensioni minime, un problema per gli automobilisti in fase di sosta e di manovra. La questione viene evidenziata dal capogruppo di ’Grottammare città unica’ Lorenzo Vesperini. "Le dimensioni del parcheggio auto devono tener conto delle misure sufficienti all’ingombro dell’automobile, aggiungendo gli spazi necessari alle manovre, e l’apertura delle portiere per far scendere i passeggeri su entrambi i lati – scrive Vesperini nell’interrogazione – Pertanto se si considera un ingombro medio di un’automobile, di circa 1,7 metro, la larghezza minima di un parcheggio dovrebbe essere di metri 2,30 per una lunghezza di 4,5 metri (misure minime). In piazza San Giovanni XXIII e in altre zone della città, tali misure non sono state rispettate". Vesperini chiede al sindaco Rocchi di attivare gli Uffici competenti alla verifica e alla messa a norma dei parcheggi a pettine e a spina pesce dislocati nella città al fine di verificare se le misure minime rispettano quanto previsto dai regolamenti nazionali. Per aumentare il numero dei parcheggi è irrazionale farli piccoli come quelli degli anni ‘60/’70, quando oggi la maggior parte delle auto hanno dimensione più grande.