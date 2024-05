Le dimissioni in Provincia. Adesso Sergio Loggi medita il passo indietro

Nuovo colpo di scena in Provincia. Nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità che Sergio Loggi possa ritirare le dimissioni rassegnate a fine aprile al temine di quella famosa seduta per l’approvazione del bilancio che vide l’astensione del Pd e una pioggia di polemiche. Quella che potrebbe essere messa in atto rientra tra le facoltà riconosciute alla figura del presidente come da statuto. Precisamente è l’articolo 20 dello stesso che al punto 1 recita "le dimissioni presentate dal presidente al consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione".

"Ho tempo fino a domani venerdì 17 fino alle ore 14 – commenta il presidente dimissionario senza sbottonarsi troppo –. La possibilità di ritirare le dimissioni non può essere avanzata tramite pec come invece era accaduto l’altra volta. Per la revoca dovrò presentarmi personalmente per firmare. Sto valutando delle situazioni e oggi scioglierò le ultime riserve". In capo all’ente di palazzo San Filippo continua a pendere quella gravosa situazione legata all’avvio da parte della Corte dei conti dell’iter relativo all’applicazione ope legis della procedura definita di ‘dissesto pilotato’. Una decisione presa a causa del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario. Nei giorni scorsi sei dei consiglieri si sarebbero recati presso la corte stessa per valutare possibili azioni in merito. A prescindere dalla revoca delle dimissioni del presidente infatti è prevista la possibilità di ricorrere in appello avverso la pronuncia della corte e questo andrebbe a produrre la sospensiva della situazione con il contestuale ripristino dello scenario precedente, in attesa del responso in appello. In caso in cui le dimissioni di Loggi verrebbero confermate infatti il Prefetto andrebbe a nominare un commissario ad acta per affrontare lo stato di dissesto fino alle prossime elezioni in programma a settembre. La giornata odierna riserverà novità importanti su una questione che resta molto complicata.

Massimiliano Mariotti