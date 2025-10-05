Le discese di Tosi uno spettacolo. Bongelli una piacevole conferma

Orsini 6 Un pomeriggio da spettatore con interventi di ordinaria amministrazione. Un’improvvida uscita poteva creare danni. Deve ringraziare Tosi che aveva anticipato l’attaccante sardo. Zoboletti 6,5 Altra prestazione tutta sostanza. Sta smentendo con i fatti chi gli pronosticava una stagione da comprimario. Ed invece eccolo qui sempre tra i migliori.

Zini 6,5 Dalle sue parti non si passa. Cala un po’ alla distanza ma la sua presenza si sente anche nei minuti finali. The Wall. Pezzola 6,5 Con Zini al suo fianco è tornato il difensore roccioso e sicuro della passata stagione. Cancella chiunque passi dalle sue parti.

Tosi 7 L’affondo da cui nasce il secondo gol della Samb vale il prezzo del biglietto. Quando c’è da spingere non lo ferma nessuno. Dovrebbe passare di più il pallone quando è pressato. Pendolino.

Candellori 6,5 E’ in ogni parte del campo. Dove c’è da battagliare lui c’è. Esce stremato a causa dei crampi dopo avere lottato su ogni pallone. (dal 36’ st Lulli sv Si piazza in mediana. Ammonito)

Bongelli 6,5 E’ il talismano delle trasferte della Samb. Esordio a Perugia con vittoria e bis a Sassari. Non perde mai la lucidità anche se pressato dagli avversari. Piacevole conferma. (dal 21’ st Paolini 6 Il jolly rossoblù dà il suo solito contributo tutta sostanza)

Moussa Tourè 6,5 L’esuberanza giovanile lo porta a non togliere mai la gamba. Contrasta bene chiunque passi dalle sue parti. Ammonito. E’ il quarto giallo stagionale.

Konatè 7 Bagna il rinnovo del contratto con il gol del 2-0, realizzato da predatore dell’area di rigore. Al secondo centro stagionale, è lo spauracchio dei difensori della Torres. Imprendibile. El Panteron. (dal 21’ st Marranzino 6 Presidia con sufficiente autorità l’out destro rossoblù).

Eusepi 7,5 E sono cinque, sei con il gol realizzato in Coppa Italia alla Vis Pesaro. Si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Cocoon - L’energia dell’universo rossoblù. (dal 30’ st Sbaffo 6 Ventuno minuti di grande sacrificio, si mette al servizio della squadra).

Nouhan Tourè 6,5 Gli manca solo il gol. Ci prova in paio di occasioni ma senza fortuna. Sempre presente nella manovra offensiva rossoblù. (dal 36’ st Scafetta sv Anche lui dà il suo contributo alla causa)

All. Palladini 6,5 La sua Samb continua a stupire. Condizione fisica ottimale e tatticamente perfetta. Nei minuti finali è andata un po’ in affanno sul forcing disperato della Torres. I rossoblù possono soltanto crescere e migliorare. I margini per farlo ci sono tutti.

b.mar.