Le donne che hanno fatto la storia

La festa della Donna è l’occasione per riflettere sugli ostacoli che da tempo incontra per affermarsi. Per noi è diventata anche un modo per omaggiare le donne che hanno affrontato con decisione la vita. Ascoli è stata patria di figure femminili che hanno contribuito alla crescita del territorio Piceno, come Giovanna Garzoni, celeberrima pittrice del ‘600 che, fin da giovanissima, fu una nota miniatrice nelle più importanti corti europee. Tra le sue opere risaltano le numerose nature morte che hanno testimoniato la sua dote eccelsa. Ricordiamo anche Elisabetta Trebbiani, poetessa del XIV secolo, nota come una donna di raro coraggio dotata di "virili virtù e chiara in letteratura", in abiti da guerriero seguiva il marito nelle contese di quel periodo. Giovanna Garzoni e Elisabetta Trebbiani dovrebbero essere esempi per le nuove generazioni, anche se attualmente molte donne subiscono maltrattamenti e vedono negati i loro diritti. Questo non deve più accadere: oggi grazie al coraggio, alla tenacia e alla loro determinazione, sono riuscite a conquistare ruoli di rilievo in vari ambiti della società, come nel nostro territorio piceno.