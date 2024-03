Le Ducati mondiali in riviera

Nei giorni di Pasqua (30-31 Marzo e 1° Aprile) le tre moto Ducati campioni del mondo 2023 saranno a San Benedetto. Nello specifico, la stupenda MotoGP guidata dal campione del mondo Francesco Bagnaia, la SuperBike guidata dal campione del mondo Alvaro Bautista e la MotoE campione del mondo di Mattia Casadei. Saranno esposti, inoltre, anche modelli della gamma Ducati 2024 e nella tre giorni verrà organizzato un test-ride per le vie di San Benedetto, dove gli appassionati motociclisti tramite iscrizione gratuita, potranno provare le moto della gamma Ducati 2024. II villaggio sarà presente in Viale Secondo Moretti, nel centro di San Benedetto e sarà contornato dalle Miss Grand Prix vincitrici di importanti titoli nazionali e dalla bellissima Miss Motosprint 2024, Lucrezia Grella. Per l’occasione presenzierà uno staff della Polizia Stradale, con il Pullman Azzurro per attività didattiche e multimediali e con la Lamborghini Urus performante, mentre Radio Azzurra sarà presente nel villaggio con un’area dedicata all’ospitality e l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco del corpo nazionale, sezione Ascoli Piceno-Fermo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di San Benedetto e il sindaco Antonio Spazzafumo e l’Assessore Lia Sebastiani sono entusiasti di ospitare questo evento nei giorni di Pasqua, per il secondo anno consecutivo, per poter accontentare le tante persone che saranno presenti con una chicca così importante e difficilissima da aggiudicarsi. II tutto è organizzato dal manager emiliano Claudio Marastoni, con la collaborazione sul territorio di Vincenzo Sideri, che ringraziano il Caffè Florian e Peppe Bakery di Porto d’Ascoli per la tappa gastronomica durante il test ride.

Stefania Mezzina