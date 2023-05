Le due facce del Piceno Qui si vive in sicurezza ma ci sono pochi servizi

La terza edizione del rapporto ’Qualità della vita: bambini, giovani e anziani’ pubblicata ieri dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore ha misurato l’andamento dei servizi offerte nelle province italiane con il miglior contesto di vita per fasce di età. "La terza edizione dei tre indici generazionali, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate, è stata presentata – sostengono i ricercatori – in anteprima al Festival dell’Economia di Trento: le classifiche, pubblicate la prima volta a giugno 2021 come una tappa della storica indagine sui territori italiani più vivibili, misurano le ’risposte’ dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute". Analizzando la situazione della provincia di Ascoli emerge che il territorio piceno occupa la 36ª posizione nella graduatoria generale. Analizzando i vari fattori emerge il terzo posto nazionale di Ascoli grazie alla relativa incidenza dei delitti denunciati a danno di minori; nel contempo però il Piceno occupa l’88° posto per quanto riguarda la spesa per servizi e interventi sociali che è pari a 26,9 euro. Superiore alla media italiana, invece, lo spazio abitativo dove crescono i fanciulli ascolani e positivo risulta il verde destinato ai bimbi che è superiore alla media del resto del Paese. Per quanto riguarda i giovani il Piceno occupa la 55ª posizione in Italia. Andando ad analizzare i diversi fattori presi in considerazione emerge che ad Ascoli il canone di locazione, argomento molto dibattuto in questi giorni, risulta essere di gran lunga inferiore alla media nazionale.

Inferiore alla media nazionale anche la quota dei neet ovvero i giovani che non studiano e non lavorano e il tasso di disoccupazione. Anche se di poco è superiore alla media nazionale, invece, l’età media al parto. Tra gli occupati tra i 20 e 34 anni il grado di soddisfazione per il proprio lavoro tra i giovani dell’ascolano appare inferiore alla media nazionale e questo deve far riflettere. Pochissime, rispetto al confronto con le altre province del Belpaese le aree sportive dedicate ai giovani che pone il Piceno al 91° posto in Italia. Per quanto riguarda gli anziani il Piceno occupa la 71ª posizione in graduatoria. Appare molto forte la rete sociale soprattutto familiare. Infatti la provincia di Ascoli occupa la quarta posizione in Italia per quanto riguarda l’incidenza sulla popolazione delle persone anziane lasciate sole. Carente, invece, la spesa degli enti pubblici destinata al trasporto delle persone anziane e disabili rispetto al resto d’Italia. Malgrado i disservizi nel Piceno si vive di più rispetto alla media delle altre province italiane.

Vittorio Bellagamba