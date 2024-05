Le due facce dell’era dei social

L’arrivo dei social è stato uno dei fenomeni più impattanti degli ultimi 20 anni e ha creato una dipendenza da cui è difficile affrancarsi. La rete offre molti vantaggi come la possibilità di comunicare con altre persone, il confronto di idee e contenuti, la diffusione di notizie, la stimolazione della creatività, nuove opportunità economiche per il marketing e la promozione di servizi e articoli. Dobbiamo parlare però anche del dark web perché ci sono individui che si servono dell’intricata rete di piattaforme digitali per arricchirsi e fare propri interessi ponendo in atto azioni illecite e dannose, e ci sono anche gli hacker. È bene conoscere i rischi legati alla rete per evitarli. L’uso eccessivo dei social può portare a problemi di dipendenza, isolamento e dispendio di tempo prezioso oltre a un’amplificata comparazione sociale che può provocare sensazioni di insoddisfazione. Si possono anche verificare perdita di autostima, irritazione, ansia, solitudine, molestie, sovraccarico di informazioni, violazione della privacy, stalking, spreco di soldi, calo nel rendimento. È stato dimostrato che chi trascorre molto tempo sui social diviene meno abile nel passare da un compito all’altro, più facilmente distraibile e meno efficiente nel memorizzare le informazioni. In adolescenza la relazione tra pari è fondamentale per lo sviluppo e l’adattamento psicosociale e una parte significativa delle interazioni interpersonali avviene online tanto che negli ultimi 10 anni i social sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati dai ragazzi.

I rapporti interpersonali hanno subito un impatto notevole e sono avvenuti grandi cambiamenti nel modo di comunicare degli adolescenti. La tradizionale socializzazione faccia a faccia è sempre più sostituita dalle connessioni che consentono di interagire con l’altro senza la necessità della presenza fisica dell’interlocutore. I giovani sono spinti ad usare internet per diversi motivi come il fatto che spesso diffondere qualcosa in rete alimenta il bisogno di piacere agli altri, di sentirsi apprezzati, stimati e considerati. Altri se ne servono per far conoscere contenuti di valore e divertenti o a scopo informativo ed educativo. Ci sono anche i ’tradizionalisti’ che non utilizzano e non provano nessuna curiosità per il mondo 2.0 né si informano sul loro utilizzo. I dati evidenziano che c’è una distanza tra i giovani e gli anziani nell’utilizzo delle applicazioni social: tra gli under 30 la percentuale di utenti che utilizzano internet supera il 90%, mentre tra gli over 65 è inferiore al 42%. Sembra proprio che la rete ormai sia entrata in ogni settore della vita e che si sostituisca alle relazioni che spesso si rivelano finte e solo virtuali ma sappiamo che senza l’autenticità dei rapporti umani non c’è progresso.