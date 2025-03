Le eccellenze della moda in vetrina: "Proviamo a conquistare Parigi"

La moda delle province di Ascoli e Fermo protagonista a Parigi. Le magnifiche stanze dell’Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville, sede dell’Ambasciata italiana in Francia, hanno fatto da degna cornice alle sfilate dei quattordici stilisti marchigiani e tra questo anche alcuni provenienti da Ascoli e da Fermo. L’evento è stato organizzato in occasione della Settimana della moda di Parigi dalla Regione Marche attraverso l’assessorato all’Internazionalizzazione alle Attività Produttive insieme ad Atim – l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione, e con il supporto della Camera di Commercio e dell’ambasciatrice italiana in Francia, per dare visibilità al mondo imprenditoriale marchigiano legato alla moda, mettendo in luce i migliori talenti che operano sul territorio. La stilista Delia Di Marco di Ascoli ci ha detto: "Chicèchic è un brand di gioielli contemporanei artigianali. L’amore per l’arte, la passione per i dettagli, la ricerca del materiale, mi permettono di dare vita a collezioni originali, gioielli dalla forte personalità. Sintetizzando il concetto la mia collezione è ’Arte da indossare’. Tra i materiali che uso c’è molto oro ma anche altri metalli come bronzo, acciaio e cristalli. I miei gioielli sono giusti per esprimere una personalità forte e decisa per le donne che vogliono rompere le regole con stile senza rinunciare alla raffinatezza. Mi piacerebbe conquistare il mercato parigino considerando le potenzialità del mercato francese per le mie collezioni".

Alberto Fasciani di Fermo è un imprenditore fermano che realizza calzature di pregio: "Chi indossa la mia calzatura deve sentirla sua fin dal primo istante, come se ci avesse passato insieme tutta la vita".All’evento di Parigi Fasciani accompagnato dalla consorte Romina Fabi la quale è anche amministratrice dell’azienda ha aggiunto: "Mi piace sottolineare il livello alto delle aziende che hanno preso parte a questa manifestazione. La mia azienda esporta già in Francia e partecipiamo da diverse edizione alla fiera Premiere Class e per noi la settimana della moda parigina è molto importante". Prima del défilé l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, lì intervenuto, ha portato i saluti istituzionali anche a nome del presidente Acquaroli ed ha voluto ringraziare l’ambasciatrice D’Alessandro.

Vittorio Bellagamba