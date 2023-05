Le famiglie al centro Una settimana di eventi contro lo spopolamento

Riportare le famiglie al centro della comunità. È questo uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale che si prepara a dare il via ad una serie di iniziative in programma da oggi a domenica 28 maggio. Vari gli appuntamenti che si susseguiranno tra convegni, incontri, spettacoli, teatro, workshop e feste. "La settimana che abbiamo voluto dedicare alla famiglia parte da una riflessione importante – spiega Massimiliano Brugni, assessore politiche sociali –. Lo slogan che abbiamo pensato è ‘Pronti alle nuove sfide’. Parleremo chiaramente di tutte le famiglie. Saranno 50 gli appuntamenti previsti e attraverso questi momenti cercheremo di affrontare e analizzare varie tematiche. Ci saranno momenti di formazione che si alterneranno con la sesta convention nazionale comuni e amici della famiglia. Si aggiungerà poi l’evento di Teatrando che vedrà in scena attori speciali con ragazzi affetti da disabilità di Ascoli, ma anche di altre zone della provincia. La chiusura sarà con la Festa dei Popoli al chiostro di San Francesco dove sarà allestita una cena multietnica. Una serata speciale per coinvolgere tutti senza alcun tipo di distinzione. Quindi ci saranno tanti spunti per parlare della famiglia e di tutto ciò che le ruota attorno. Come amministrazione comunale stiamo continuando a lavorare per migliorare i servizi e soprattutto gli aiuti rivolti ai nuclei familiari. Tutto questo è la chiara dimostrazione che Ascoli vuole crescere e questa intensa settimana costituirà l’occasione giusta per farlo". Tra gli appuntamenti previsti si inizierà ufficialmente domani con l’incontro ‘creare un sereno clima familiare’ al centro Siloe. Domenica 21 seguirà una mattinata ecologica sul pianoro di San Marco per ripulire il polmone verde della città. Seguirà un momento conviviale con picnic per tutti. Alcuni convegni saranno ospitati dalla Bottega terzo settore. Lunedì 22 ci sarà quello della dottoressa Alessia Serrao sull’affido familiare. Il giorno seguente invece Stefano Felice presenterà il progetto Prins su sostegno e aiuto alle famiglie in emergenza sociale. La mattina di mercoledì 24 al nuovo cineteatro Piceno avverrà la proiezione del docufilm ‘Dentro il Domani, quando per il minore la pena diventa opportunità’, realizzato dall’Unione nazionale camere minorili. La VI Convention nazionale comuni amici della famiglia è prevista per giovedì 24 alle 15 a palazzo dei Capitani. Sabato 27 invece sarà a volta di Teatrando al Filarmonici: Disco Music’80 (Anffas); Il baule della soffitta (Il gabbiano blu); Ridendo e scherzando...s’è fat tard (Cirenei). Domenica 28 gran finale con la Festa dei popoli e lo spettacolo MeTe Compagnia (La casa di Asterione) in scena al Palafolli.

Massimiliano Mariotti