Le favole in tour con Gianluca Lalli

Tour nelle scuole per il cantautore arquatano Gianluca Lalli, impegnato nel suo nuovo progetto ‘Favole ecologiche’. L’artista presenta in chiave musicale alcune delle più famose favole sul tema ecologico dello scrittore Gianni Rodari. Il tour di Lalli, oggi, fa tappa nel Piceno. Attraverso un evento organizzato dal Comune, all’interno della biblioteca comunale, alle 17 i fantasiosi personaggi di Rodari torneranno in vita mediante la musica e la voce del cantautore. Quest’ultimo, oltre ad esibirsi, realizzerà un laboratorio grafico pittorico con i ragazzi che parteciperanno all’iniziativa. Tante le tematiche: dall’ecologia, al pacifismo, all’inclusione. Il progetto di Lalli, poi, farà tappa ad Amandola il 16 dicembre, al ‘Dancing delle stelle’, il 19 al teatro Stabile di Potenza, il 21 al Festival della Creatività di Atena Lucana e il 22 al teatro comunale di Termoli.