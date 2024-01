Le feste dei volontari. Avis: "Donate sangue". Croce Rossa, gli auguri ad Arquata e Pretare

"Rispettate la propria convocazione, soprattutto chi ha come gruppo sanguigno Rh negativo, in quanto risulta essere quello carente nel nostro territorio". L’appello è della presidente dell’Avis di Ascoli, Maria Pia Mancini. Un’esortazione, la sua, a non dimenticare, con le festività, l’appuntamento con la donazione. Il bisogno di sangue, infatti, non va mai in vacanza, e dunque è fondamentale che i volontari non interrompano, e nemmeno saltino, il momento in cui sono chiamati a donare. "L’Avis comunale – dice anche la Mancini – ringrazia coloro che hanno contribuito alla donazione nel 2023 e augura a tutti un felice anno nuovo".

Dall’Avis alla Croce rossa, sulla scia della tradizione i volontari della Cri ascolana hanno portato gli auguri dell’associazione agli abitanti di Arquata e Pretare. "Un progetto che non vuole dimenticare Arquata, zona del sisma, da noi mai lasciata sola – dice la presidente della Croce rossa di Ascoli, Cristiana Biancucci –. Lo stesso prevede la realizzazione di manufatti augurali con materiali di riciclo da parte degli alunni dell’Isc nord San Benedetto, per le persone che ancora dopo anni non vivono nella loro casa di origine. Grazie agli studenti coinvolti nei vari progetti possiamo portare un saluto e gli auguri speciali agli abitanti del cratere sismico, soprattutto agli anziani che sentono spesso solitudine e isolamento. Per noi è una grande ricchezza avere il supporto di altri comitati della Croce rossa, in questo caso di quello di San Benedetto, dell’Istituto comprensivo nord, del nostro personale e di tutti i volontari coinvolti. Non abbiamo dimenticato quello che abbiamo vissuto durante il sisma del 2016. Il terremoto ha lasciato crepe profonde cui la Croce rossa italiana nazionale e quella di Ascoli hanno cercato di occuparsi, sia nel momento emergenziale, che nel post con il progetto ‘Sentieri di prossimità’ con cui due psicologi e un’assistente sociale hanno supportato con attività le popolazioni colpite, per molto tempo. Vorremmo continuare a dare il nostro sostegno alle popolazioni, perché dove ogni altra luce si spegne, la luce della Cri vuole rimanere accesa".

"Abbiamo condiviso l’idea insieme al comitato di Ascoli – aggiunge il presidente della Croce rossa di San Benedetto, Cristian Melatini – per mantenere accesa questa opportunità e iniziativa che dura da anni, fatta di azioni concrete che scaldano il cuore e che, soprattutto in queste festività, sono simbolo di amore universale e solidarietà".

Lorenza Cappelli