Le feste in maschera in piazza dell’Unità con 2mila persone

Oltre 2.000 persone si sono ritrovate in piazza dell’Unità per vivere il primo Carnevale post pandemia di Monteprandone. Tra il Pastry show curato dalla Pasticceria Cruciani, la musica coinvolgente delle sigle dei cartoni animati della band "The Misfits", i bambini in maschera, la domenica di Carnevale è stato un puro divertimento. Oggi si replica con tanti eventi per i più piccoli e le famiglie. Ci saranno animazione, baby dance, truccabimbi, balloon art, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale "I Cirenei". E’ stato un bel carnevale organizzato dall’associazione "Carnevale e quant’altro" con il patrocinio del Comune di Monteprandone e il sostegno del Consiglio regionale delle Marche e di Coop Alleanza 3.0. Oggi pomeriggio ci sarà la sfilata delle mascherine e verranno svelati i nomi dei vincitori de "La Sfrappa d’Oro", concorso a premi in cui un adulto ed un bambino, hanno preparato un dolce tipico di carnevale. Ci sarà poi il concerto di Caterina, giovane cantautrice trentina affermatasi a X-Factor nel 2016 per l’organizzazione curata dalla Seventeen Eventi. La manifestazione avrà inizio alle ore 15 e andrà avanti fino a sera.